L’innovation au service des villes intelligentes

L’Algérie a accueilli, 27 et 28 juin 2018, son premier évènement technologique portant sur les villes intelligentes, intitulé « Smart cities ».

Un sommet qui vient témoigner de l’implication significative de l’Algérie dans ce domaine en évolution continue grâce aux différents acteurs y activant, à l’exemple de LG Electronics.



Socialement responsable et technologiquement avant-gardiste, LG offre depuis plusieurs années des produits intelligents intégrant respect du climat et de l’environnement à travers l’utilisation des systèmes de contrôle d’énergie et des ressources durables facilitant le quotidien des consommateurs.

Il s’agit de solutions servant l’intérêt tant de l’individu que sa ville intelligente, qui adopterait au futur, en plus des outils nécessaires à sa digitalisation, des affichages urbains digitaux pour rendre l'information plus facilement accessible.

L'omniprésence des écrans digitaux d’affichage pourrait rendre accessibles tous types de mises à jour et d’informations importantes qui intéresseraient tout un chacun dans son quotidien : températures ambiantes, prévisions météos, fluctuations monétaires, horaires des transports publics, état de la circulation routière, annonce d’évènements...ect. La gamme de solutions d'affichage digital OLED en est une belle démonstration.

Considéré comme leader en matière de signalisation numérique et d’affichage digital, LG propose une large gamme d’écran avec des caractéristiques et des dimensions qui répondent à tous les besoins publicitaires, de promotion et de communication.

Plus résistants qu’un simple écran d’affichage, les écrans d’affichage digital OLED de LG peuvent fonctionner jusqu’à 24h/7, soit 60 000 heures de plus qu’un simple écran d’affichage ordinaire. Ce qui fait d‘eux un investissement bien plus rentable.

Dotés d’un large angle de vision, il s’affichent une haute luminosité, des couleurs précises et un noir impeccable. Leur mise en marche, quant à elle, est des plus simples : solutions software webOS et Supersign.

Si minces et si légers et à cadres ouverts, qu’ils peuvent être roulés, pliés, suspendus au plafond, accrochés au mur ou placés sur un support au sol et prendre des formes impossibles auparavant avec des affichages traditionnels.

L’Ultra Stretch quant à lui, offre quant à lui une nouvelle expérience avec UHD basé sur son rapport unique de 58: 9.

Sa conception extrêmement mince le rend parfait pour être installé dans des espaces autrefois morts, comme au-dessus des étagères ou accroché à des piliers. Doté d’un éditeur LG SuperSignmedia, il peut facilement éditer des images 58 : 9 ou des clips vidéo de contenu original sans aucun programme d'édition supplémentaire Contenu. Ses Les utilisateurs peuvent modifier le contenu constitué d'une vidéo et de plusieurs images fixes (jusqu'à 20) avec SuperSignEditor.



Un autre super vidéo de LG qui est le Vidéo Wall (le mur vidéo). Il S’agit d’un mur multi-écrans, non limité par la taille, sans bordure avec sa lunette homogène de 0,9 mm qui permet une expérience visuelle immersive.

Disposant d’un large angle de vision, les changements de couleur et la distorsion sont éliminés de n'importe quel angle de vision par la technologie IPS, qui permet de regarder l'image claire à n'importe quel angle.

Néanmoins, il reste facile à installer et à gérer grâce à sa Daisy Chain qui lui permet non seulement la distribution de commande de contrôle, mais aussi la fonction de surveillance et de mise à jour du firmware.