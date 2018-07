Le contrôle-climat : LG offre la solution futuriste parfaite pour le confort

Le réchauffement climatique, que vit la planète depuis des années, a mis la question de la climatisation au cœur des préoccupations des gens un peu partout dans le monde notamment en Algérie.

Cette question à la fois écologique et économique ne manque pas d’impact sur le comportement du consommateur qui cherche à résoudre un problème compliqué et complexe consistant à obtenir une solution énergétique efficiente mais aussi durable et contrôlable. La facture énergétique du confort oblige les ménages du 21ème siècle à prendre le composant control climatique en considération lors du choix des équipements.



Le concept de la ville future, lancé par LG, suit la même démarche puisqu’il a mis en place des solutions de contrôle de climat et des systèmes de management d’énergie efficaces et responsables. D’ailleurs, les solutions de climatisation de LG permettent d’obtenir d'importantes économies d'énergie, un refroidissement puissant et un véritable confort pour le quotidien de ses consommateurs.

Ces systèmes de gestion de l'énergie Energy Management Systems (EMS) associent l'efficacité énergétique aux meilleurs aspects des solutions intelligentes pour optimiser les performances et créer une panoplie d'avantages pour les utilisateurs. Une gamme de produits énergétiques qui oriente le consommateur vers des produits futuristes. Il y a lieu de mentionner que le marché des climatiseurs devrait atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance impressionnant de 12%.

Ces systèmes de gestion de l'énergie(EMS) surveillent, contrôlent et optimisent les performances dans une optique de planification urbaine orientée vers l'avenir.



Coté produit, la climatisation centralité (CAC) de LG, permet de gérer le conditionnement d’air des espaces tout en limitant le nombre et le volume des unités extérieures.

Le système VRF de LG (Multi V) offre un rendement exceptionnel qui permet de réduire considérablement la consommation électrique.

Ce contrôle de climat que LG assure à travers son CAC, permet aux populations urbaines d’avoir des conditions de vie plus confortables et a un impact bénéfique pour l’économie local en améliorant la créativité des entrepreneurs et en boostant l’efficacité de leurs milieux de travail.