LG lance de nouvelles mises à jour logicielles sur toute sa gamme de smartphones

LG Electronics Algérie a annoncé qu’elle commencerait à déployer des mises à jour logicielles pour le LG G6, LG V20 et LG Q6*. Les utilisateurs du G6 recevront un ensemble de nouveaux éléments avancés de gestion de l’appareil photo qui ont été récemment introduits dans les derniers smartphones premium de LG, le LG G7ThinQ et le LG V 35ThinQ

Mise à jour de V 20 Oreo Os

Le LG V20 sera mis à niveau à Android 8.0 Oreo Os, le dernier smartphone premium de LG à recevoir la mise à jour OS après le LG G6 récemment. LG lancera d’abord ces mises à jour sur le marché local en Corée du Sud, ensuite, dans les prochains mois, sur d’autres marchés internationaux.

Avec la mise à jour OS Oreo pour le LG V20, les utilisateurs pourront profiter d’une expérience smartphone plus rapide et plus intelligente.

Cet ensemble de nouvelles fonctionnalités pratiques comporte notamment un système de prise en charge image dans l’image (picture-in-picture) pour la vidéo, le regroupement des notifications et la prise en charge des mots de passe. La facilité d’utilisation sera également grandement améliorée avec une meilleure gestion de la durée de vie de la batterie et une optimisation des applications.

Mise à jour des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du G6

Les recherches d’images et les achats en ligne seront beaucoup plus faciles avec l’inclusion de QLens sur le LG G6. Tout ce que les utilisateurs auront à faire, c’est de prendre une photo d’un élément pour obtenir plus d’informations sur l’endroit où ils peuvent acheter l’article ou pour en savoir plus sur des éléments similaires. QLens est assez intelligent pour reconnaître des images de nourriture, de mode, de célébrités et même des monuments. Les utilisateurs peuvent également utiliser le scanner QR Code intégré avec QLens pour les recherches en ligne.

Le LG G6 bénéficiera également de la fonction Bright Camera améliorée par IA, introduite pour la première fois dans le LG V30SThinQet qui permet de capturer des images jusqu’à deux fois plus lumineuses dans un environnement à faible luminosité. Avec l’aide du binning des pixels et des techniques avancées de traitement logiciel, l’algorithme IA détermine les meilleurs réglages de la caméra lors de la prise de vue dans des environnements sombres.

Le Flash Jump Cut est une autre fonctionnalité nouvelle et amusante qui peut capturer quatre photos entre les intervalles, avec l’utilisation du flash comme aide visuelle pour créer des vidéos ou des GIF amusants.

Les utilisateurs du LG G6 apprécieront également l’ajout de la fonction Timer Helper qui utilise le flash comme compte à rebours pour prendre de parfaites photos de groupe.

Mise à niveau du Q6 Oreo OS + Mise à jour de Nouvelles Fonctionnalités Audio

Le milieu de gamme LG Q6 sera mis à niveau par Android 8.0 Oreo OS, mais aussi recevra plusieurs nouvelles fonctionnalités audio. Les amateurs de musique et de films apprécieront l’inclusion de DTS-X pour un son surround 3D atteignant jusqu’à 7.1 canaux,en utilisant des écouteurs. En écoutant leurs morceaux préférés, les utilisateurs peuvent allumer Flash Light, un nouvel effet d’éclairage qui utilise le flash pour faire correspondre les effets de lumière au rythme de la musique qu’ils écoutent. De même, les nouvelles Flash Alerts utilisent le flash comme aide visuelle, clignotant en rythme avec la sonnerie favorite des utilisateurs pour les appels entrants.

Cette vague de mises à jour logicielles témoigne de la stratégie mobile renouvelée de LG pour fournir des téléphones plus durables qui sont continuellement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et le dernier système d’exploitation, même pour les modèles de la génération précédente. LG a récemment ouvert son centre de mise à niveau logicielle mondial qui est dédié à assurer une expérience utilisateur régulière sur les smartphones LG, en testant en permanence la stabilité et la compatibilité entre la composante matérielle et celle logicielle, après les mises à jour.

La mise en place du centre de mise à jour logicielle a déjà permis à LG de fournir régulièrement un certain nombre de mises à jour pour divers smartphones LG. Le LG V30 a reçu des fonctionnalités d’appareil photo améliorées par IA, telles que AI CAM, QLens et Bright Camera, qui ont été introduites pour la première sur le LG V30SThinQ, au mois de mars de cette année. Le milieu de gamme LG K11 et LG Q6 ont également été mis à jour avec des fonctionnalités d’appareil photo pratiques qui ne sont généralement disponibles que sur les modèles premium.

« Les propriétaires de smartphones LG peuvent être assurés qu’ils bénéficieront toujours de l’expérience mobile la plus récente, avec des mises à jour régulières des logiciels et des fonctionnalités, même pour les anciens modèles. » A déclaré Mr. Pilwon Jung, Directeur général de LG Electronics Algérie. « Nous sommes engagés à soutenir nos clients à travers l’ensemble de notre gamme de produits afin qu’ils continuent à jouir d’une expérience client positive. »

* La disponibilité de la mise à jour du logiciel peut varier en fonction des exigences et des conditions.