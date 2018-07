Le rôle essentiel de la technologie Inverter de LG dans la création des meilleurs appareils ménagers au monde

Un réfrigérateur moderne comprend plus de 1 400 pièces. Les pièces les plus importantes, à savoir le moteur et le compresseur, sont celles qui font que LG Electronics fabrique les appareils électroménagers les plus populaires et les plus avancés au monde, offrant des performances remarquables, une efficacité énergétique accrue et des fonctions pratiques pour satisfaire les besoins des consommateurs. Les moteurs et les compresseurs de type Inverter sont de série dans de nombreux appareils ménagers LG et confèrent aux produits de l'entreprise leur avantage concurrentiel et leur qualité supérieure.

L'arme secrète de LG Inverter : le contrôle de la vitesse

L'avantage secret des moteurs et des compresseurs LG Inverter, par rapport aux modèles conventionnels, est le contrôle précis de la vitesse. Que ce soit une machine à laver, un réfrigérateur, un climatiseur ou un four à micro-ondes, LG Inverter régule la vitesse et la rotation des moteurs et des compresseurs en fonction de la situation, ajustant automatiquement la vitesse afin d’obtenir le meilleur résultat, en dépensant moins d’énergie et en faisant moins de bruit.

Gardez les aliments frais plus longtemps

Les réfrigérateurs LG gardent les aliments frais plus longtemps parce que la technologie Inverter fait ce qu’il faut pour maintenir une température plus constante. Les réfrigérateurs LG limitent l'écart de température interne à ± 0,5˚C, soit la moitié du flux de température des modèles sans inverseur (± 1,0˚C) [i].

Des vêtements plus propres pour moins de dépense

La technologie LG Inverter permet aux machines à laver d'effectuer un cycle de lavage complet sur une puissance de seulement 67Wh[ii]. Cela représente 36% moins d'énergie qu'une laveuse LG traditionnelle, la même quantité d'électricité nécessaire pour faire fonctionner un sèche-cheveux pour seulement quatre minutes[iii]! Mais cela ne signifie nullement que la performance est sacrifiée. Les vêtements sortent aussi propres et frais que jamais.

Plus de fraicheur avec moins d’électricité

Pour les climatiseurs résidentiels, le LG Inverter garantit des performances de refroidissement puissantes et des économies d'énergie exceptionnelles. Les climatiseurs LG consomment 70% moins d'électricité tout en offrant un refroidissement jusqu'à 40% plus rapide que les climatiseurs classiques sans technologie Inverter[iv].

Devenez le Roi de la cuisine

La technologie Inverter permet également aux fours à micro-ondes LG d'avoir une puissance de cuisson précise pour réchauffer et décongeler les aliments plus rapidement que jamais auparavant. Grâce à un contrôle précis de la température, le four à micro-ondes de LG réduit l'écart de température à seulement 3 ° C, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux modèles sans Inverter, garantissant une cuisson uniforme et un dégivrage complet en moins de temps.[v]

Les meilleurs Inventers pour les meilleurs appareils

En tant que cerveau des appareils électroménagers de LG, le LG Inverter one-two, grand coup de poing en matière d’économie d’énergie et de haute performance, fait des appareils de la société des références de l'industrie mondiale. Pour LG, de meilleurs inverters signifient de meilleurs appareils. Voyez par vous-même sur https://youtu.be/9oE6qiDmzpM.