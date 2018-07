LG conjugue son savoir faire en Algérie

LG Electronics Algérie lance son smartphone Stylus 3 Made In Bladi. Un smartphone fabriqué en Algérie que les adeptes de la technologie LG vont pouvoir découvrir sur le marché de masse algérien des smartphones.

Ainsi, le Stylus 3, doté d'un stylet précis à pointe fine qui vous permet de prendre des notes, de dessiner, de sélectionner des contenus et des les annoter, est un produit Made In Bladi.



Cet appareil de troisième génération est la version la plus récente du téléphone intelligent de milieu de gamme Stylus de LG. Le Stylus 3 propose une expérience d'écriture améliorée grâce à un stylet à pointe en fibres de 1,8 mm de diamètre, ce qui procure à l'utilisateur la même sensation qu'avec un vrai stylo lorsqu'il utilise son stylet pour écrire sur l'écran de son téléphone. Le Stylus 3 est également doté d'un capteur d'empreintes digitales et propose une expérience utilisateur bonifiée avec Pen Pop 2.0 et les populaires fonctions de protection du stylet et de prise de notes sur écran éteint.



Grâce à Pen Pop 2.0, vos notes ne sont jamais loin et peuvent être réglées pour s'afficher chaque fois que vous dégainez le stylet. La fonction de protection du stylet affiche un avertissement chaque fois que celui-ci est trop éloigné du téléphone, et la fonction de prise de notes sur écran éteint permet d'écrire directement à l'écran même lorsqu'il est éteint.

Le Stylus 3 conserve le positionnement de son prédécesseur, notamment le grand écran 720p de 5,7 pouces, mais voit quelques légers changements au niveau de la plate-forme technique ; une plate-forme MediaTek, le MT6750. L’octo-core, cadencé à 1,5 GHz, est accompagnée d’un GPU signé ARM et d’un modem LTE catégorie 4. Il est accompagné de 3 Go de RAM et par 16 Go de stockage extensible par micro SD. La batterie est toujours amovible et sa capacité est améliorée pour atteindre les 3200 mAh .



Côté photo, nous retrouvons à l’arrière un capteur de 13 méga pixels, un autofocus standard, un objectif ouvrant à f/2.2 et un flash LED. À l’avant en revanche, le capteur est de 5 méga pixels. L’objectif est toujours à focale fixe. Le Stylus 3 fonctionne sur Android 7.0 Nougat dès sa sortie d’emballage.



L'objectif de LG Mobile en 2017 a été de continuer à offrir aux clients une grande variété d'options et de choix pour leur permettre de trouver le parfait smartphone. Le Stylus 3 plaira à ceux qui désirent un grand écran et qui apprécient la sensation d'avoir un stylo à la main.

.

Caractéristiques principales du Stylus 3 :

• Jeu de puces : octocœur de 1,5 GHz

• Écran : pleine HD de 5,7 po doté de la technologie In-Cell Touch (1920 x 1080 / 386 ppi)

• Mémoire : 3 Go RAM / ROM eMMC de 16 Go / microSD (jusqu'à 2 To)

• Appareils photo : avant de 5 Mpx / arrière de 13 Mpx

• Pile : 3 200 mAh (amovible)

• Système d'exploitation : Android 7.0 Nougat

• Dimensions : 155 mm x 79,6 mm x 7,4 mm

• Poids : 148 g

• Réseau : LTE / UMTS (HSPA+) / GSM

• Connectivité : Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / Bluetooth 4.2 LE / USB 2.0

• Autres : stylet / radio FM / capteur d'empreintes digitales