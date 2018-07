LE CEO ET LE DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE LG EXPOSERONT UNE STRATEGIE AMBITIEUSE POUR L’IA THINQ LORS DU DISCOURS D’OUVERTURE DE L’IFA

Jo Seong-Jin, CEO de LG Electronics (LG), et le Dr I.P. Park, directeur de la technologie de LG, prononceront un discours d’ouverture conjoint à l’occasion du salon IFA 2018 afin d’exposer leur vision pour la stratégie ThinQ de LG pour l’IA (intelligence artificielle). Le premier discours à l’IFA pour les deux dirigeants, intitulé Think Wise, Be Free : Living Freerwith AI, sera prononcé le vendredi 31 août dans le hall 26b du Messe Berlin.

À un moment où l’intérêt pour tout ce qui touche à l’IA est à son apogée, le CEO Jo Seong-Jin exposera sa vision sur la manière dont la stratégie de LG en matière d’IA changera la vie des clients sur la base de sa philosophie unique : « une plateforme ouverte, un partenariat ouvert et une connectivité ouverte ». Le Dr Park montrera comment cette technologie prend vie dans des produits du quotidien comme les réfrigérateurs, les téléviseurs et les lave-linge, et comment la stratégie ouverte de LG en matière d’IA profite aux consommateurs car la société s’efforce de leur procurer davantage de contrôle et de commodité.

« Les discours de l’IFA procurent aux CEO et cadres de haut niveau une plateforme médiatique mondiale pour les idées et stratégies d’avant-garde », a déclaré Jens Heithecker, vice-président exécutif du groupe Messe Berlin et directeur exécutif de l’IFA. « LG a été un acteur mondial incontournable, et continue de l’être, dans le domaine de l’intelligence artificielle, raison pour laquelle nous sommes absolument ravis que M. Jo et le Dr Park prononceront le discours d’ouverture de l’IFA au mois d’août. »

M. Jo, qui a passé 40 ans chez LG, a cru très tôt que l’IA pourrait être exploitée au mieux pour le marché grand public via les appareils domestiques. Ayant occupé de nombreux postes de leadership importants dans l’activité Appareils électroménagers de LG, M. Jo a compris très tôt que comme les appareils étaient associés à des corvées, c’était un domaine prêt pour l’innovation. M. Jo est reconnu comme le premier à avoir commercialisé des moteurs à entraînement direct, ce qui a amené LG à occuper une position de leader du marché dans la catégorie des lave-linge à l’échelle mondiale. En tant que responsable de la division commerciale de LG responsable de tous les appareils domestiques et de la régulation climatique, M. Jo a continué d’investir dans la R&D pour renforcer le portefeuille de LG et a poursuivi cette pratique en qualité de vice-président et de chef de la direction.

En qualité de directeur de la technologie, le Dr Park a pour principale priorité de transformer LG en une société qui considère l’IA comme sa première priorité et son vecteur de croissance future. Un élément clé sera la mise en place par le directeur de la technologie de partenariats de vaste portée et ouverts, tant sur le marché intérieur qu’à l’étranger, conformes à la stratégie d’ouverture de LG.

LG a développé ThinQ à la fin de l’année 2017 pour identifier tous ses appareils domestiques, produits électroniques grand public et services qui utilisent l’intelligence artificielle. Les produits et services ThinQ de LG ont la capacité d’employer l’apprentissage profond et de communiquer entre eux, utilisant une diversité de technologies IA d’autres partenaires ainsi que la propre technologie IA de LG, DeepThinQ. Il y a un an, LG a annoncé l’ouverture d’un labo d’Intelligence artificielle à Séoul pour regrouper toutes ses recherches dans les technologies pour l’IA qui reconnaissent, déduisent et apprennent à partir de la voix, la vidéo et des capteurs. Le labo IA de LG a contribué au développement du premier climatiseur au monde capable d’analyser l’endroit où il se trouve, ainsi que de réfrigérateurs, lave-linge et aspirateurs intelligents.