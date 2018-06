Un électroménager écologique, c’est un gain à multiples variables !

Dans un écosystème compliqué et complexe, on choisit nos outils technologiques selon les exigences personnelles de chacun de nous. Des exigences qui peuvent être égoïstes parfois en misant seulement sur le confort et le gain de temps. LG a donc misé sur une approche de gain à multiples variables qui combine les exigences personnelles avec celle de la communauté internationale, à savoir la protection de l’environnement et la responsabilité sociétale.

Le leadership de LG n’est pas un acquis puisque le constructeur a pu bâtir uncapital-confiance avec des utilisateurs partout dans le monde à travers sa technologie, certes, mais aussi ses normes de qualité et ses chartes citoyens. La définition de leadership dans la culture LG passe essentiellement par l’ensemble des bases citées ci-dessus, ce qui explique l’intérêt que LG accorde à l’alignement de ses produits aux normes de protection de l’environnement ainsi que les ressources financières et humaines qu’elle met chaque année à la disposition d’un programme de responsabilité sociétale d’entreprise classé parmi les plus importants dans le monde.

Choisir entre le confort et l’écologie ne fait pas partie de la culture LG puisque la formule magique est là. Avec des produits de technologie à la pointe mais surtout amis de l’environnement, le constructeur technologique sud-coréen a combiné l’efficience, capable de réunir la famille et épargner le temps et l’énergie du chef de famille, et le respect de l’environnement qui participe dans une stratégie verte adoptée par l’entreprise.

La technologie « Inverter », que LG a introduit dans l’ensemble de ses équipements électroménagers, illustre parfaitement cette approche. Le compresseur linéaire existe essentiellement dans les réfrigérateurs, climatiseurs et machines à laver et permet d’économiser au moins 35% de l’électricité tout en améliorant l’efficacité.La technologie exploitée par LG utilise un disque à piston droit au lieu d’une transmission à mouvement alternatif conventionnel, générant moins de frottement interne que les moteurs conventionnels. Cela augmente la fiabilité et la durabilité du réfrigérateur tout en générant moins de bruit pendant l’état de marche.

Lecompresseur linéaire Inverter a été testé par l’un des organismes scientifiques et techniques les plus importants et les plus respectés de l’Europe, l’Association de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication (VDE).Une innovation que LG continue à développer depuis 2001 à travers des améliorations visant la mise à niveau de deux aspects parallèles et complémentaires : l’efficacité et l’écologie.