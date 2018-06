Devenir écolo, LG vous y encourage !

Si mère nature est là à prendre soin de tous, il se trouve qu’il y a moins en moins de personnes qui veillent à son équilibre. Les progrès industriels et technologiques ainsi que la consommation frénétique des énergies et des ressources menacent l’équilibre environnemental dans lequel nous évoluons.Ce grand dilemme des temps modernes a fait naitre deux camps antagonistes : les détracteurs de la nature et ses amis.

En dépit d’être une grande industrie technologique, LG Electronics se trouve dans le bon, celui des respectueux de la nature et de l’environnement dans lequel vivent les individus et familles qui utilisent ses différentes gammes et classes de produits.

En effet, entreprise Socialement Responsable, LG suit le mouvement vert et s’érige telle une industrie écologique à travers sa technologie, la qualité de ses produits mais aussi ses actions de terrain. La Journée mondiale de l’environnement, récemment célébrée, en fut le meilleur exemple !

Nettoyage de plages, de profondeurs, des forêts et jardins publics ou encore de sites historiques se sont multipliés à travers les filiales d’LG Electronics de par le monde ; donnant l’exemple aux communautés y vivant de « Comment vivre bien, être en bonne santé et préserver la nature » avec de simples gestes.

Une responsabilité, une efficacité et un respect de la nature, de l’environnement et de l’utilisateur incontesté, car exprimés dans le moindre acte sociétal ou commercial de LG.



À l’avant-garde des révolutions en cours en matière d’énergie renouvelable et durable, d’efficacité énergétique accrue et de production respectueuse de l’environnement, LG propose une gamme d’innovations conçues pour contrer un certain nombre de menaces environnementales majeures et prouve pleinement, qu’au contraire de ce que l’on pourrait dire ou penser des industries de sa taille, les nouvelles technologies offrent le potentiel de résoudre ces problèmes une fois pour toutes, à l’instar du panneau solaire monocristallin NeON™2.



Doté d’une puissance nominale de 330Wc,Il se caractérise par sa garantie étendue, sa durabilité, ses performances en milieu réel et son design esthétique adapté aux toitures

Testé deux fois plus intensément que le prescrit la norme CEI, le NeON™2 s’est vu attribué aux panneaux solaires LG pour la troisième fois consécutive le label de qualité TOP BRAND PV, symbole du plus haut taux de recommandation.

Il est en mesure d’exploiter la lumière incidente sur la face avant, mais aussi sur la face arrière de ses cellules qui fonctionnent donc de manière plus efficace que les cellules solaires classiques et permettent un plus grand rendement.

LG NeON™2 est doté d’une garantie de performance améliorée. La dégradation annuelle a baissé de -0,7 %/an à -0,6 %/an. Même après 25 ans, la cellule garantit une puissance délivrée supérieure de 2,4 % par rapport aux précédents modules NeON™.

En comparaison avec les modèles précédents,le LG NeON™2 a été conçu pour améliorer significativement son rendement en puissance délivrée, y compris dans les espaces limités.

Avec sa nouvelle conception de cadre renforcé, LG a allongé la garantie du NeON™2 de 2 années supplémentaires. De plus, LG NeON™2 peut résister à une charge avant maximale de 6000 Pa et à une charge arrière maximale de 5400 Pa.

L’arrière de la cellule utilisée au sein de LG NeON™2 génère de l’électricité, tout comme l’avant ; le faisceau lumineux réfléchi à l’arrière du module est réabsorbé pour générer une quantité élevée d’énergie supplémentaire.LG NeON™2 produit désormais mieux lors de journées ensoleillées grâce à son coefficient de température optimisé.

Enfin, très discret, LG NeON™2 a été conçu en gardant l’esthétique à l’esprit ; des fils plus minces qui sont d’apparence entièrement noire à une certaine distance. Avec son design moderne, le produit peut augmenter la valeur du bien immobilier.