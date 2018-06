La coupure d’internet au bac en Algerie amuse les médias étrangers

« The Guardian », le quotidien d’information britannique fait de l’Algérie ses choux gras. Le tabloïde social libéral britannique parle dés le départ d'une "Nation déconnectée" et traite la coupure d’internet opérée par le gouvernement algérien durant les jours de Bac de façon sarcastique. L’information a été d’ailleurs traitée comme si cela s’agissait d’un fait « Insolite ». L’entrée en matière sonne comme un jugement sans appel. Les autorités algériennes semblent n’avoir trouvées aucune solution à « l’épidémie de triche » qui s’est emparée des candidats au baccalauréat. Le quotidien britannique rappelle les incidents de 2017 qui avaient emaillés les examens de fin d’année 2017 les qualifiant de « débâcle » et de « fiasco ». « The Guardian » met en avant les avis des algériens travaillant dans les secteurs des télécom et de la communication, lesquels trouvent que la coupure d’internet est « une mesure exagérée et ridicule ». A décharge, il reconnait que « Cependant, l'Algérie n'est pas le seul pays à prendre des mesures aussi radicales pendant la saison des examens: la Syrie, l'Irak, la Mauritanie, l'Ouzbékistan et plusieurs États indiens bloqueraient l'accès à Internet. L'Éthiopie ferme les médias sociaux. » Le média Britannique ajoute que de toute façon « Les internautes algériens sont habitués à un service médiocre. Selon un rapport du site spécialisé Speedtest, la vitesse de connexion internet moyenne du pays est la deuxième plus lente parmi les 135 régions sondées, plus rapide que celle du Venezuela. »D’autres médias étrangers tel que « The Independent », « BBC NEWS » ainsi que d’autres sites spécialisés dans les NTIC ont consacrés des articles sur le même sujet.