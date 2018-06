LG LANCE LE MONITEUR PRIMÉ ULTRAWIDE ™

L’Obtention du Prix du Meilleur Moniteur Photo de TIPA Reflète la Pérennité du Leadership du marché par la Compagnie

LG Electronics (LG) lancera bientôt son moniteur UltraWide ™ de 34 pouces, qui a été élu meilleur moniteur photo par l’Association de Presse de l’Image Technique (TIPA), une importante association internationale leader dans le domaine de la photo et de l'imagerie média. Malgré la tendance baissière du marché mondial des ventes des écrans, les ventes de modèles 21 : 9 ont connu une croissance rapide, se montant à plus de 30%, l'an dernier. Grâce à une qualité d'image inégalée et à un confort d’usage accru, l'année dernière LG a massivement dominé le marché des moniteurs 21: 9, enregistrant ainsi sa cinquième année consécutive de leadership dans ce secteur niche. Toujours en 2017, la société a dominé le marché mondial des moniteurs UHD, un marché qui a connu une croissance robuste de 54% d’année en année.

Le moniteur UltraWide ™ de 34 pouces de LG (34WK95U) garantit un environnement de travail plus productif pour les professionnels et les gros utilisateurs. La très haute résolution de 5120 x 2160 permet une variété de travaux graphiques intensifs tels que la création simultanée de modèles 3D à grande capacité et d'illustrations 2D, ainsi que le mixage et l'édition audio et vidéo sur un seul écran. En outre, le 34WK95U dispose de 33% d'espace de plus qu'un moniteur UHD 4K 16: 9, ce qui permet aux utilisateurs de travailler sur un contenu de haute résolution ou des objets 3D en taille réelle tout en utilisant une autre fenêtre en même temps.

Grâce au Nano IPS exclusif de LG et au VESA DisplayHDR ™ 600, le moniteur UltraWide ™ offre une luminosité allant jusqu'à 600 candelas (cd / ㎡) et un contraste intense pour une immersion totale dans le dernier contenu HDR. Le Nano PPS/IPS prend en charge un large spectre de couleurs de 98% DCI-P3 et 135% RGB pour un travail de qualité professionnelle, y compris la retouche d'image haute résolution. Les particules de taille nanométrique sont utilisées pour absorber les longueurs d'onde lumineuses excessives, ce qui améliore considérablement la profondeur des couleurs à l'écran pour une expérience visuelle plus précise et réaliste.

Le moniteur 34WK95U est le premier UltraWide de LG à prendre en charge Thunderbolt ™ 3 qui améliore la productivité et l'efficacité de l'utilisateur. Les derniers Apple MacBook commencent automatiquement à se charger à 85W une fois connectés au moniteur via le câble Thunderbolt ™ 3, et avec une transmission de données ultra-rapide, cela crée la station de travail idéale. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur l'édition vidéo haute capacité ou le mixage du son sans avoir besoin de connexions supplémentaires. Et grâce à sa signature Edge-ArcLine Stand et au design à quatre côtés sans bordure, le moniteur offre une expérience inégalée de visionnage immersif tout en s'adaptant à n'importe quel espace.

« Nous sommes ravis de lancer le moniteur LG UltraWide ™ de 34 pouces, qui ajoute une haute valeur innovante aux consommateurs grâce à une qualité d'image et une gestion des couleurs exceptionnelles, comme en témoigne le prestigieux prix du meilleur moniteur photo de TIPA », a déclaré Jang Ik- hwan, Responsable de la Division Informatique de LG. "LG continue à établir des références pour l'industrie et à développer la plus haute qualité de produits d'affichage, aussi bien pour les professionnels créatifs que pour les utilisateurs quotidiens."