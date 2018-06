L'éclat de M'hamed Issiakhem en 20 peintures

Les mots ne manquent pas pour décrire M'hamed Issiakhem (1928-1985) et de ces œuvres, mais certains d'entre eux s'imposent telle une évidence, l'éclat, l'explosion, la rage, la violence...Le fondateur de la peinture moderne Algérienne fut un homme blessé, tourmenté...marqué à jamais par cette grenade qui explose provoquant la mort de ses deux sœurs et de son neveux, l'amputation de son bras gauche, le privant de l'amour maternelle, celui qu'il chercherait à retranscrire dans toutes ses toiles.

Hanté à jamais par ce passé dont il ne peut se défaire, son œuvre est d'une rare violence, une œuvre explosée, éclatée, d'une laideur subliminale, d'une beauté horrifique, tout dépend du point de vue, mais une œuvre qui ne laisse pas indifférent, nul ne peut être insensible à son talent, et rares sont ceux qui ont su capter le laid, le transformer en un enchantement infini.

La quête de l'amour maternelle, de sa mère qui l'a rejeté, de l'amour de la patrie, de sa reconnaissance aussi, il souffrira toute sa vie du mépris des autorités, qui, l’estimeront à sa juste valeur qu'après sa mort. Celui qui voulait tout donner à son pays, qui voulait faire découvrir l'art au peuple, l'initie à la peinture, restera toute sa vie écorché par l'indifférence.

Tous ceux qui l'ont connu, de prêt ou de loin, reconnaissent en lui une grande sensibilité, de l'humilité aussi, sa proximité avec le peuple, mais aussi sa grande fougue, son énergie, ses colères à la limite du supportable, insaisissable et complexe qu'il était, il aura marqué à jamais l'art Algérien de son empreinte. L'homme aux milles éclats aura laissé derrière lui un vide monumental, et des œuvres éclatantes de beauté et de noirceur.

Autoportrait 1949

Paysage de Kabylie 1960

Composition 1966

Sud 1969

Portrait de la mère de l'artiste 1971

Méditation de femmes 1972

Le Vieil Homme et l'Enfant 1972

Résurrection du chahid 1975

L'Aumône 1975

Chaouias 1978

Femme a l'enfant 1978



Les Aveugles 1982

Le courant 1982