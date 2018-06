Les équipes de LG partagent leurs Ftour avec les représentants de la presse algérienne

Alger – Lundi 11 juin 2018, C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé le Ftour offert par LG ELECTRONICS ALGERIE en l’honneur de la presse, ce lundi 11 juin 2018.Cet événement qui a pour objectif de rapprocher le géant sud-coréen encore plus de ses partenaires presse et médias afin de les remercier pour leur soutien et leur accompagnement indéfectibles et de l’inscrire dans la durée.Dans son intervention, Mustapha Mohammedi, Brand Manager de LG Electronics Algérie a souligné l’importance de ce genre de rencontres dans la nouvelle stratégie de LG tout en indiquant que LG Electronics Algérie multipliera ses rendez-vous avec les journalistes dans l’optique de renforcer ce partenariat ciblé et innovant.La soirée s’est achevée sur une belle note de partage, d’émotion et de musique avec la prestation d’un groupe d’artistes musiciens algériens au grand bonheur des invités.