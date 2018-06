Libye: les autorités de Misrata et de Taouarga signent un accord de paix

Les autorités des villes libyennes de Misrata et de Taouarga ont signé dimanche un accord de paix censé permettre à quelque 40.000 habitants de Taouarga de rentrer chez eux après sept années d'exil suite aux évènements de 2011, ont annoncé les autorités locales.

"Ce traité vise à tourner la page du passé avec les habitants de Taouarga", a expliqué Mustafa Karwad, le maire de Misrata. Cette réconciliation survient après que toutes les parties soient parvenues à un consensus avec l'objectif d'établir des principes de bon voisinage, a-t-il ajouté.

Troisième plus grande ville de Libye avec une population d'environ 500.000 habitants, Misrata est aussi l'une des plus militarisées avec la présence de la plus grande milice armée du pays.

Séparées de seulement 40 kilomètres, Misrata et Taouarga avaient déjà signé un accord de réconciliation sous les auspices de l'ONU en 2016, permettant le retour des déplacés de Taouarga. Cependant, ce retour a échoué en raison de diverses exigences formulées par les milices de Misrata.