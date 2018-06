L’ONU adopte une profonde réforme du système de développement, facilitée par l’Algérie

Les négociations sur cette résolution ont été facilitées, à la demande du président de l’Assemblée générale, par l’ambassadeur représentant permanent d’Algérie auprès des Nations Unies, Sabri Boukadoum, et son homologue danois, M. Ib Petersen.

L’adoption de cette résolution, dont le texte a été rédigé et présenté entièrement par les co-facilitateurs, à l’issue de huit semaines d’intenses négociations, constitue l’aboutissement de la première des trois réformes de l’organisation, portées par son secrétaire général, M. Antonio Guterres.

Les autres réformes portent sur les volets paix et sécurité et gestion interne.

Par ce texte, l’Assemblée générale prie le secrétaire général de renforcer l’autorité du coordonnateur résident sur toute équipe de pays, étant donné sa qualité de plus haut représentant du système des Nations Unies pour le développement.

En dissociant les fonctions de coordonnateur résident de celles de représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, l’Assemblée générale confie au système des Nations Unies pour le développement un mandat de coordination spécial, indépendant, impartial, autonome axé sur le développement durable.

--Le leadership de l’Algérie salué--

Intervenant à l’issue de l’adoption, le secrétaire général de l’ONU, a tenu à " rendre un hommage spécial à l’Algérie " pour ses efforts inlassables ayant permis à la communauté internationale de parvenir à un consensus sur cette importante résolution.

De son côté, le président de l’Assemblée général, Miroslav Lajcak a souligné que les ambassadeurs de l’Algérie et du Danemark ont été chargés d’une tache qui était loin d’être facile et ont réussi avec brio à trouver un terrain d’entente pour l’adoption de cette résolution.

D’autres groupes régionaux et délégations, notamment, le Groupe des 77 et la Chine, le Groupe Africain, l’Union Européenne, les Etats Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et d’autres délégations ont exprimé leur gratitude à l’Algérie pour avoir réussi à faire converger les positions des uns et des autres qui initialement paraissaient inconciliables.