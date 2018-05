Télématique embarquée de LG Sécurité, confiance et plaisir sur la route

Un road trip est la meilleure manière de découvrir un pays, une région, mais aussi de se découvrir et de se rapprocher au sein d’une même famille.

Ces moments de partage et de liberté sur la route exige assurance et sécurité pour devenir une véritable partie de plaisir et une boite à souvenirs de moments privilégiés et si intimes.

Avec LG, préparer son voyage en voiture dépasse le contrôle de son véhicule ou de préparer son trajet. Il s’agit de se doter d’une des dernières technologies du constructeur sud-coréen ; la télématique embarquée, le futur des véhicules autonomes.

Cette technologie permet la production, l’émission, la réception, le traitement et la représentation des données de manière automatisée pour une voiture hyper communicante.

Grâce à la télématique embarquée de LG, votre véhicule est désormais en mesure d’émettre de nombreuses informations à distance, comme le Kilométrage, la consommation, la géolocalisation, les temps de parcours, les émissions de CO2, l’éco-conduite ou encore des diagnostics de maintenance. Autant d’informations précieuses pour un conducteur (ou gestionnaire de flotte) souhaitant optimiser son temps et assurer ses déplacements mais aussi la durée de vie de son véhicule.

La 5G en renfort

Cette solution combinera la technologie télématique du constructeur coréen – GPS, WI-FI, Bluetooth, réseaux mobiles – avec le système Live HD Map, une cartographie haute précision (équivalent de Google Maps) qui identifie routes, panneaux de signalisation, feux de circulation et obstacles éventuels grâce aux données collectées par les capteurs de l’ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) intégrés aux véhicules : caméras, capteurs, lidars.

En outre, LG travaille à développer les produits 5G, quatre à cinq fois plus rapides que la 4G, pour aider à la communication entre les données transmises par les véhicules et les systèmes de navigation embarqués.