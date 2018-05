Journée mondiale de l’environnement Les employés de LG donnent l’exemple

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’environnement, la société LG ELECTRONICS ALGERIA SARL(LGEAS) a organisé récemment une campagne de nettoyage de la plage « La Reserve de la commune Rais Hamidou », avec l’aide des bénévoles de l’association APEM et quelques riverains.

La campagne, marquée par la présence des employés de la société LG Algérie, fait partie de la stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de l’entreprise, et ce conformément aux directives de LG Electronics qui célèbre cette journée à travers le monde durant 24 heures non-stop.



World Environment Day : le rendez-vous écologique incontournable

Représentant le plus grand événement annuel pour une action environnementale positive, la Journée mondiale de l’environnement est célébrée chaque année le 5 juin et crée une opportunité idéale pour des programmes d’activation RSE robustes afin de comprendre l’importance de l’environnement et de la biodiversité.

Depuis 2010, la société LG Electronics, et conformément au slogan « Life’s good« , célèbre la Journée mondiale de l’environnement en proposant des activités bénévoles pour ses employés dans le monde entier. En tant que membre de longue date du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), LG Electronics diffuse la vidéo de la Journée Mondiale de l’Environnement (WED) sur son Afficheur LED au New York City Times Square tout au long du mois de juin et participe à des activités environnementales avec ses employés à travers le monde.

Encore cette année, pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement 2018, les employés de LG ont mené de nombreuses activités environnementales dans l’objectif de créer un réseau de 24h00 de nettoyage de par le monde.



Le programme social de LG

LG Electronics vise à poursuivre la concrétisation des initiatives de RSE intégrées en 2018 en continuant à soutenir et à s’engager dans diverses initiatives communautaires dans l’ensemble du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Ayant d’abord annoncé sa vision environnementale en 1994, LG a depuis exercé la gestion de l’environnement en recherchant et en introduisant des produits respectueux de l’environnement et en réduisant l’impact environnemental qui se produit au cours des activités commerciales.

En 2016, plus de 90 000 employés de LG des 89 unités d’affaires dans 48 pays se sont portés volontaires pour participer à des initiatives de contribution sociale et les employés ont contribué activement aux causes sociales et environnementales en cours de ce processus.



À propos de LG Electronics inc.

LG Electronics inc. (KSE : 066570.KS) est un chef de file mondial et un innovateur technologique dans l’électronique grand public, les communications mobiles et les électroménagers, et emploie 77 000 personnes dans 125 emplacements du monde entier. Forte de ses ventes mondiales de 48,8 milliards de dollars américains en 2015 (56,5 trillions KRW), LG est composée de 4 unités opérationnelles (électroménagers et solutions relatives à la qualité de l’air, communications mobiles, divertissement pour la maison et composants de véhicules) et est l’un des principaux producteurs mondiaux de téléviseurs à écran plat, d’appareils mobiles, de climatiseurs, de laveuses et de réfrigérateurs. LG Electronics est un partenaire ENERGY STAR de l’année 2016. Pour de plus amples renseignements sur LG Electronics, visitez le www.LGnewsroom.com.