Le G7 THINQ de LG offre une intégration approfondie intelligence artificielle (IA) assurant une commodité maximale pour l’utilisateur

Un téléphone intelligent haut de gamme complet doté du processeur le plus avancé, d’un écran lumineux, d’un son puissant et d’un appareil photo intelligent

NEW YORK, Le 2 mai 2018 – LG Electronics (LG) a présenté, le 02 mai2018, son tout dernier smartphone haut de gamme, le LG G7 ThinQ, qui aspire à apporter des fonctions d’intelligence artificielle utiles et pratiques à l’experience smartphone du grand public.

Le LG G7ThinQ sera lancé dans les prochains jours en Corée du Sud, puis sur les principaux marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie. Les prix et les détails d’achat seront annoncés au niveau local, juste avant que le smartphone ne soit mis sur le marché.

Arborant une nouvelle conception esthétique spécifique à la série G, la jante en métal poli confère au LG G7 ThinQun aspect plus élégant et plus épuré, soutenu par Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière, résistant à la poussière et à l’eau, pour une durabilité accrue.

Une caméra améliorée plus intelligente

Le LG G7ThinQ a été amélioré par l’intégration d’un appareil photo 8MP à l’avant et des objectifs 16MP à l’arrière dans les deux configurations Standard et Super Grand Angle pour des photos haute résolution avec plus de détails. La caméra Signature grand angle de LG capture maintenant des paysages encore plus beaux avec moins de distorsion des bords et les selfies sont plus clairs et plus naturels que ceux des précédents téléphones LG.

LG a également ajouté de nouvelles fonctionnalités qui rendent la photographie sur le LG G7ThinQ plus agréable que jamais. Le mode Photo en direct déclenche l’enregistrement une seconde avant et après que vous ayez appuyé sur l’obturateur pour capterdes momentsou des expressions inattendues qui qui seraient normalement passés inaperçus.

Les autocollants utilisent la reconnaissance faciale pour générer des superpositions 2D et 3D amusantes telles que des lunettes de soleil et des bandeaux qui peuvent être visualisés directement sur l’écran.

Plus facile à utiliser et plus intelligent avec l’IA

LG G7 ThinQsera l’un des premiers appareils à profiter des prochaines fonctionnalités de Google Lens. Google Lens est une nouvelle façon d’effectuer des recherches en utilisant les dernières technologies d’IA et de la vision par ordinateur.

Juste en dessous du volume se trouve un bouton qui lance les fonctions d’IA du téléphone. Un seul appui sur ce bouton lancera l’Assistant Google tandis que deux frappes rapides lanceront Google Lens : une première sur un téléphone ! Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le bouton pour commencer à parler à l’Assistant Google.

Grâce à la fonction de Reconnaissance Vocalde type Super Far Field (SFFVR) (littéralement = champ super élargi) et au microphone ultra-sensible du smartphone, l’Assistant Google peut reconnaître les commandes vocales à une distance de cinq mètres.

Super Bright Display surclasse la concurrence

Ce que les clients remarqueront en premier sur le LG G7ThinQsera probablement le nouvel écran QHD + (3120 x 1440) de 6,1 pouces arborant un ratio d’écran FullVision de 19,5 : 9 et une lunette inférieure presque 50% plus fine que sur le LG G6. Doté de la technologie d’affichage à cristaux liquides de LG, Super Bright Display, le LG G7ThinQ peut être vu facilement sous la lumière directe du soleil, avec une luminosité atteignant jusqu’à 1 000 NIT, affichantà 100% une gamme de couleurs DCI-P3.

Et selon le type de contenu, l’affichage peut être réglé sur six modes d’affichage différents : Auto, Eco, Cinéma, Sports, Jeu et Expert. En mode Auto, le téléphone analyse automatiquement le contenu des jeux ou des photos et optimise l’affichage et la consommation d’énergie. L’utilisateur peut affiner davantage l’image en ajustant individuellement la température de l’écran et les niveaux de RVB.

Le nouveau deuxième écran du smartphone offre aux utilisateurs des options flexibles pour configurer l’écran en fonction de leurs goûts et de leur style.

Expérience audio inégalée dans un Smartphone

Disponible pour la première fois dans le LG G7ThinQ, Boombox Speaker utilise l’espace interne du LG G7ThinQcomme caisse de résonance pour fournir une basse double par rapport aux smartphones conventionnels pour un son de « Boombox » puissant sans avoir besoin de haut-parleurs externes. Lorsqu’il est placé sur une surface solide ou une boîte, le smartphone utilise sa chambre de résonance comme un woofer pour amplifier l’effet de basse encore davantage.

Le LG G7ThinQ est également le premier smartphone à présenter le DTS : X, pour offrir un son 3D virtuel pour tout contenu, jusqu’à 7.1 canaux audio avec écouteurs. Construisant sur l’héritage de LG concernant le son extraordinaire des smartphones, le LG G7ThinQ est équipé d’un DAC Hi-Fi Quad pour un son incroyablement riche surtout lorsqu’il est associé à des écouteurs à haute impédance.

Principales caractéristiques LE G7 THINQ

Chipset : Plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon ™ 845

Affichage : écran QHD de 6,1 pouces + affichage 19,5 : 9 FullVision (3120 x 1440 /

564ppi)

Mémoire :

– LG G7 ThinQ: 4 Go LPDDR4x RAM / 64 Go UFS 2.1 ROM / MicroSD (jusqu’à 2 To)

– LG G7 + ThinQ: 6 Go LPDDR4x RAM / 128 Go UFS 2.1 ROM / MicroSD (jusqu’à 2 To)

Caméra :

– Dual arrière : Grand Angle 16MP (F1.9 / 107 °) / Angle Standard 16MP (F1.6 / 71 °)

– Avant: 8MP Grand Angle (F1.9 / 80 °)

Batterie : 3000mAh

Système d’exploitation : Android 8.0 Oreo

Taille : 153,2 x 71,9 x 7,9 mm

Poids : 162g

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible 3.1)

Couleurs : Nouveau Gris Platine / Nouveau Noir Aurora / Nouveau Bleu Marocain / Rose Framboise

Autres : Affichage Super Bright / Nouvel écran Second / AI CAM / Caméra Super Bright / Reconnaissance vocale Super Far Field / Haut-parleur Boombox / Google Objectif / AI Haptic / Salut-Fi Quad DAC / DTS : X 3D Surround Sound / IP68 Résistance à l’eau et à la poussière / HDR10 / Clé auxiliaire Google / Reconnaissance faciale / Capteur d’empreintes digitales / Technologie Qualcomm® Quick Charge ™ 3.0 / Chargement sans fil / Compatible MIL-STD 810G / Radio FM