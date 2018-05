LG annonce ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2018

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé l’enregistrement d’un chiffre d’affaires consolidé de 15,12 trillionsde Won sud-coréen (KRW), soit 14,1 milliards de $et un bénéfice d’exploitation de 1,11 trillion de KRW, soit 1,03 milliard de $,et ce pour le premier trimestre de 2018. Les ventes ont augmenté de 3,2% par rapport au premier trimestre de l’année dernière et lerésultat d’exploitation a grimpé de plus de 20%, ce qui représente le bénéfice et le chiffre d’affaires d’un premier trimestre les plus élevés de l’histoire de l’entreprise et la rentabilité trimestrielle la plus élevée depuis le deuxième trimestre 2009.

Les sociétés« LG Home Appliance & Air Solution Company » et « LG Home Entertainment » ont toutes les deux enregistrés leur plus grand résultat d’exploitation trimestriel, avec pour chacune des marges d’exploitation à deux chiffres. C’est la première fois dans l’histoire que les bénéfices cumulés des deux plus grandes unités commerciales de l’entreprise dépassent le 1 trillion de KRW. En même temps, les activités interentreprises de LG ont également généré une forte rentabilité trimestrielle, tandis que les pertes liées aux communications mobiles et aux composantes de véhicules se sont resserrées au cours du trimestre.

La société« LG Home Appliance & Air Solution » a réalisé un chiffre d’affaires de 4,92 milliards de KRW (soit 4,59 milliards de dollars américains) et un bénéfice d’exploitation de 553,1 milliards deKRW (soit 515,51 millions de dollars américains). Les ventes de produits tels que les climatiseurs et machines à laver haut de gamme ainsi que les nouveaux modèles de séchoirs, purificateurs d’air et les unités LG Styler ont augmenté sur le marché coréen, tandis que les ventes en Europe, Asie et Amérique latine ont augmenté de 9,3% par rapport à la même période de 2017. Le résultat d’exploitation a augmenté de 8,2% par rapport au premier trimestre de 2017, grâce à la hausse des ventes de produits haut de gamme et à la baisse des coûts, liée à l’efficacité opérationnelle. La demande devrait augmenter au deuxième trimestre, car les climatiseurs et les réfrigérateurs abordent la haute saison dans l’hémisphère nord.

La société« LG Home Entertainment Company » a déclaré un chiffre d’affaires de 4,12 trillion de KRW(soit 3,84 milliards$) et un résultat d’exploitation de 577,3 milliards de KRW (soit 538,07 millions de $). Le chiffre d’affaires a progressé de 7,4% par rapport à la même période de l’année dernière, les ventes de produits haut de gamme tels que les téléviseurs LG OLED et les téléviseurs SUPER UHD étant restées solides. Le résultat d’exploitation du premier trimestre a augmenté de 76,5% en 2018 par rapport à 2017 en raison de la popularité des téléviseurs haut de gamme et de l’amélioration de la structure des coûts ; générant unemarge d’exploitation trimestrielle à deux chiffresde 14%. Au deuxième trimestre, LG s’attend à ce que le marché mondial de la télévision profite des prochains événements sportifs mondiaux.

LG Mobile Communications Company a enregistré un chiffre d’affaires de 2,16 trillion deKRW (soit 2,01 milliards de $) et une perte d’exploitation de 136,1 milliards de KRW (soit 126,85 millions de $). Les ventes ont diminué par rapport au même trimestre de l’année dernière, en raison de la révision dela stratégie de lancement de smartphone. Malgré la hausse des prix des composants, la société a réduit son déficit d’exploitation en améliorant sa structure commerciale. Alors que le marché mondial des smartphones devrait connaître une stagnation et une concurrence plus intense au deuxième trimestre, LG s’attend à des résultats positifs avec le lancement de sa téléphone phare LG G7 ThinQ et l’ouverture du centre de mise à niveau logicielle pour apporter un soutien au client de meilleure qualité.

LG Vehicle Components Company a enregistré un chiffre d’affaires de 840 milliards de KRW (soit782,9 millions de $) et une perte d’exploitation de 17 milliards de KRW (15,84 millions de $). Les ventes de produits d’info divertissement automobile ont légèrement diminué (1%) par rapport au premier trimestre de 2017, en raison du ralentissement des ventes de véhicules. Pourtant, avec l’accent croissant mis par l’industrie automobile sur les véhicules électriques et autonomes en Amérique du Nord et en Europe, les perspectives à plus long terme pour LG restent brillantes. La société continuera à renforcer son activité de composants automobiles grâce à des partenariats stratégiques avec des clients importants et à une plus grande collaboration avec d’autres sociétés LG.

La société LG Business-to-Business a réalisé un chiffre d’affaires de 642,7 milliards de KRW (599 millions de$)et un bénéfice d’exploitation de 78,8 milliards de KRW (73,45 millions de $) pour son premier trimestre. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 24% par rapport à celui de l’année dernière, grâce à la hausse des ventes des grandsécrans d’affichage numérique et des modules solaires haute performance. Le résultat d’exploitation a bondi de 192% par rapport à la même période en 2017 en raison de la popularité croissante des produits commerciaux haut de gamme comme les affichages numériques LG OLED et l’amélioration de la compétitivité des coûts, les mêmes tendances se poursuivant au deuxième trimestre.

Les taux de change20181Q expliqués

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont fondés sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2018. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen d’une période de trois mois correspondant au trimestre concerné – 1 072,91 KRW pour un $.

