Vidéo: L’armée algérienne teste l’interopérabilité entre ses différentes unités (vidéo)

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, a supervisé ce dimanche à Oran le déroulement d’un exercice de débarquement naval au niveau de la Façade Maritime Ouest, a annoncé le ministère de la Défense (MDN) dans un communiqué.

L’exercice de débarquement naval ’’Toufane 2018’’ a pour objectif l’évaluation du niveau de préparation au combat des forces navales à l’instar des autres forces, la qualification des unités pour mener les actions spéciales de combat, ainsi que l’évaluation de la coopération et l’interopérabilité entre les différentes Forces, explique le MDN.

Différentes unités navales, appuyées d’unités aériennes et de défense aérienne du territoire, ont sécurisé et exécuté durant cet exercice l’opération de débarquement d’unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres avec toutes leurs troupes et leurs matériels et équipements, précise le ministère.

« L’exécution de tels exercices d’instruction [...] constitue une véritable évaluation du niveau des capacités opérationnelles de notre corps de bataille, et représente également une nouvelle opportunité à travers laquelle nous raffermissons l’interopérabilité entre les différentes unités participantes à cet exercice commun d’évaluation, ce qui servira, par conséquent, de paramètre efficace à déterminer le niveau de leur adaptabilité avec les missions assignées », a affirmé le général Gaïd Salah dans une allocution prononcée en marge de l’exercice.

« Cet exercice constitue, à mon sens, une autre opportunité, à travers laquelle, toutes les unités participantes démontrent leurs capacités opérationnelles et leur détermination à concrétiser tous les objectifs tracés. Telle est la qualité avec laquelle se singularise désormais l’Armée Nationale Populaire digne héritière de l’Armée de Libération Nationale », a souligné en outre le chef d’état-major.

« En dépit des problèmes qui règnent dans notre environnement immédiat et distant et de la multiplication de ses crises, soyez certains que nos efforts s’articuleront à jamais sur la défense de chaque parcelle de l’Algérie sur toutes ses frontières nationales et ses eaux territoriales, et ce, dans l’objectif de ne point servir d’issue pour les risques d’instabilité », a enfin affirmé le vice-ministre de la Défense.