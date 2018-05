Le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran

Le Maroc a annoncé, mardi, la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a soutenu qu'une "première livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario", via un "élément" à l'ambassade iranienne à Alger.

Le ministre marocain affirme détenir des preuves irréfutables, des noms identifiés et des faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume".

L'ambassadeur du Maroc à Téhéran a "quitté mardi l'Iran et je vais demander au chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran de quitter le royaume sans délai", a ajouté M. Bourita.

Le ministre s'exprimait à son retour de Téhéran, où il dit avoir informé son homologue iranien Mohammad Javad Zarif de la décision du Maroc.

Une décision étrange

Cette décision du Maroc est tout à fait étrange et pourrait être due plutôt aux pressions exercées par l’Arabie saoudite sur les pays arabes et islamiques de rompre avec l’Iran afin d’isoler ce pays en raison de sa lutte contre les terroristes takfiristes d’obed Wahhabite.

On voit mal comment des armes venues d’Iran peuvent atterrir dans une région aussi éloignée. C’est un prétexte qui ne tient pas la route et il est à mettre sur le compte de la politique marocaine de suivisme aveugle de l’activisme dangereux du royaume saoudien en Syrie, au Yémen, en Libye et en Irak.