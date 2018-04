EHEC), Le "Career Camp Program" le 24, 25 et 26 avril 2018

Dans son élan d’encouragement de la jeunesse algérienne et la promotion de son talent dans tous les domaines, le Groupe Allégorie et INJAZ EL Djazair ont organisé, en partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC), les 24, 25 et 26 avril 2018, au niveau de cette dernière, sise à Koléa, dans la wilaya de Tipaza (à l’Ouest d’Alger), le "Career Camp Program".

Le "Career Camp Program" est un programme qui vise à développer et à améliorer la préparation au travail des étudiants et leurs compétences non-techniques, telles que le leadership, communication orale & écrite, la gestion du temps, la réflexion en dehors de la boîte, et bien d'autres disciplines.

Au total, 100 étudiants de dernière année en marketing de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, divisés en 8 groupes, ont pris part à des ateliers de réflexion et de travail autour des thèmes sus cités pendant les journées du 24 et 25 avril 2018. Ces ateliers étaient animés par quelques-uns des cadres dirigeants d'Allégorie. A la fin de la deuxième journée, une étude de cas leur a été présentée sous forme de problématique qu'ils ont dû résoudre ; une occasion pour eux d'innover, en mettant en exergue toutes les techniques et les compétences qu'ils avaient acquises lors des deux précédents jours d'ateliers et de formations. Chaque équipe a pu donc présenter, de son côté, le résultat de son travail au matin du 26 avril 2018. Trois d'entre-elles se sont particulièrement distinguées au cours de ce challenge. Elles bénéficieront de ce fait de "Job Shadow" au niveau de l'agence Allégorie : une journée de totale immersion en entreprise durant laquelle elles auront l'opportunité de voir comment se déroule une journée de travail et de se familiariser avec les divers aspects de son environnement et les modes de fonctionnement de ses différents services.

De par cette action donc, Le Groupe Allégorie continue sa perpétuelle quête d'originalité et d'excellence tout en assumant sa responsabilité morale envers la jeunesse algérienne en l'encourageant à toujours aller de l'avant et à donner le meilleur d'elle-même, en laissant libre cours à sa créativité et à son imagination ; en encourageant les talents et en favorisant leur épanouissement et leur émancipation, tout en véhiculant, une fois de plus, des qualités nobles et des valeurs sures, pour les cadres de demain et les dirigeants du futur... De quoi vraiment "inspirer l'avenir" !