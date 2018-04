Aspirateurs LG : Une maison propre est une maison saine

À la fois intelligents, flexibles et efficaces, les deux modèles innovants des aspirateurs domestiques LG, A9 et hom-bot, sont désormais les meilleurs alliés des adeptes des maisons propres et saines, notamment en cette période de grands ménages mais aussi de grandes allergies de printemps.

Pour qu’un foyer familial soit propre et saint préservant ainsi la santé et l’hygiène de ses occupants, l’effort physique y afférent peut induire des soucis de santé comme les maux de dos ou encore les allergies.



Pour définitivement y remédier, LG a pensé et conçu 02 modèles d’aspirateurs innovants, totalement orientés vers le bien-être et le confort de l’utilisateur qui viennent consolider sa politique d’amélioration de son quotidien.

Fini les centaines de bactéries nichées sur les tapis et les rideaux, disparus les milliers de résidus importés de l’extérieur, révolues les grandes actions de secouer et de tout déplacer pour une séance de ménage.

Dotés d’une finesse et d’une intelligence complètement adaptés aux besoinsde telles actions, les aspirateurs domestiques A9 et hom-bot deviennent un must have quiredéfiniront la corvéedu ménage et vous feront aimer encore plus votre intérieur et votre vie de famille.

Facile à utiliser et à relier aux autres appareils LG, notamment à l’aide d’un smartphone, l’A9, par exemple, vous fera gagner du temps et vous aidera à mieux optimiser vos plannings, que vous soyez femme ou homme, d’un simple clic.



Il suffit desimplement le connecter pour pouvoirl’actionner à distance et le laisser se balader partout chez vous, même dans les endroits les plus inaccessibles, pour desespaces propres dans les moindres recoins.

Un gain de temps et d’efforts considérables qui vous laissera le loisir devous occuper d’autres priorités et vous aideraà devenir encore plus productif, tout en étant plus économe.

Comment ? À la différence des autres produitsélectroménagers grand public, les produits LG, rappelons-le, sont à faibleconsommation énergétique et par conséquentfaible émissions de gaz toxiques.



Fabriqués avec des matières et ressources naturelles, qui le restent durant tout le cycle de de leur vie, les aspirateurs LG s’inscrivent dans la politique internationale deLG Electronics, celle préserver la santé de ses consommateurs et leur environnement familial et écologique afin de leur garantir une vie plus saine ensemble.