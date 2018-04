Le futur de la télévision sera écrit par LG en quatre lettres – OLED

innovantes ont été dévoilées et LG a présenté la future technologie d'affichage comme les écrans OLED à enroulement et les écrans incurvés grand format qui constituent l'avenir de l'art mural.

L'intelligence artificielle est également prête à faire son apparition, comme dans le prochain LG SIGNATURE W8. Les services d'IA uniques et personnalisés de LG s'appuient sur la technologie DeepThinQ, basée sur l'apprentissage en profondeur ; ils se font en coopération avec d'autres fournisseurs de services d'IA tels que Google, permettant aux téléviseurs IA de LG de régler automatiquement les paramètres en mode Jeu ou Sports par exemple, en détectant qu’un utilisateur joue à Xbox ou regarde un match de football. En fin de compte, l'AI télévisuelle de LG fournira soins et confort à l'esprit et au corps des utilisateurs en en apprenant plus sur leurs habitudes d’écoute et de vision.

Qu'est-ce que tout cela signifie pour les consommateurs? Avec l'innovation continue et le développement des technologies d'affichage, le design avancé, l'intelligence artificielle, l'intégration audio premium et le support des dernières résolutions, couleurs et standards HDR (High Dynamic Range), le téléviseur ne sera plus un écran, mais une complète expérience de visionnage maison. C'est ce que la nouvelle gamme de téléviseurs OLED de LG va porter dans les mois à venir ; c’est donc le moment idéal pour mettre à niveau votre téléviseur pour une expérience suprême de divertissement à domicile.