Le ministère de la Culture: Dieudonné « n’a pas respecté » la législation algérienne

Le ministère de la Culture a indiqué que l’humoriste français Dieudonné M’bala M’bala, plus connu sous le nom de Dieudonné, n’a pas respecté la législation algérienne, infirmant l’interdiction de son spectacle à Alger, selon un communiqué rendu public aujourd’hui.

Dieudonné a annoncé son spectacle « sans avoir respecté la procédure juridique en vigueur en Algérie » puisqu’il n’a pas présenté sa demande par l’intermédiaire d’une agence de droit algérien et n’a pas loué de salle de spectacle, a précisé la même source.

L’humoriste français s’est contenté d’annoncer sur les réseaux sociaux que son spectacle sera donné à l’Opéra d’Alger « sans que les responsables de ce dernier (l’Opéra) n’en soient informés », procédant à la vente des billets en devise via sa page Facebook « au mépris de toutes les règles et procédures légales » en vigueur en Algérie, a ajouté le communiqué.

Le ministère a indiqué avoir reçu, en date du 27 février 2018, une correspondance de l’ambassade d’Algérie à Paris (France) sollicitant son accord à la présentation d’un spectacle de Dieudonné « organisé par une agence privée basée à Paris », précisant avoir rejeté la demande pour « non respect de la législation algérienne qui « exige de passer par une agence algérienne » pour l’organisation de spectacles artistiques et culturels en Algérie.

Le ministère a qualifié d' »illégale » l’annonce par l’artiste français d’un spectacle en Algérie et la vente de billets électroniques en devise sans en avoir informé les autorités algériennes compétentes. Pour le ministère, l’annonce de l’organisation d’un spectacle à l’Opéra d’Alger via une « partie fictive » est une atteinte à la réputation de l’Opéra qui nécessite de « recourir à la justice ».

Tout en affirmant qu’il « n’a pas interdit » le spectacle de Dieudonné, le ministère se dit « étonné » du fait que l’artiste a annoncé la vente des billets du spectacle sans mentionner aucune instance algérienne avec laquelle il aurait traité et qu' »il continue à annoncer à son public algérien sa venue en Algérie au mépris de la loi, faisant ainsi du buzz », a conclu le ministère dans son communiqué. Le dernier spectacle de Dieudonné en Algérie remonte à 2014.