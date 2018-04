l'Algérie a acquis des radars REZONANS- NE3

Grâce à ce radar russe, aucun engin furtif ne peut échapper à l’Armée de l’Air Algérienne, notamment sur les frontières. L’Algérie qui fait face à l’Insécurité et l’instabilité régionale qui se répercute sur la sécurité de ses frontières, où déjà on enregistre une hausse considérable de la contrebande, du trafic de drogue, d’armes et de l’immigration clandestine, vient d’acquérir des radars puissants fabriqués par les russes Rezonans-NE3 capables de détecter des avions de combats et des missiles furtifs.

