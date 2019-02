Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie bientôt reliés par une ligne ferroviaire

Le projet d’une ligne ferroviaire reliant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie pourrait être relancé sous peu, a indiqué dans un communiqué l’Union du Maghreb arabe (UMA), qui assure avoir déjà reçu le feu vert de la part de la Banque africaine de développement.

«Le secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe a obtenu un don de la Banque africaine de développement (...) en vue de financer le coût des activités préparatoires du projet de la réhabilitation et de la modernisation de la ligne de chemin de fer trans-maghrébine reliant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie», a publié l’Union sur son site officiel.

D’après l’UMA, le projet vise en premier lieu à revaloriser et à moderniser une ligne ferroviaire de 363 kilomètres entre le Maroc et l’Algérie et une autre ligne de 503 kilomètres entre l’Algérie et la Tunisie.

Le projet prévoit en outre de connecter les deux lignes afin de relier les trois pays.Le montant du don en question reste à préciser.