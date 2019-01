Infantino et Ahmad Ahmad en Algérie en mars prochain

Le président de la Fédération international de football amateur (FIFA), Gianni Infantino et le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmaded effectueront une visite en Algérie en mars prochain à l’invitation du président de la FAF, Kheireddine Zetchi.

C’est ce qu’a rapporté la Radio nationale, citant une source auprès de la CAF, qui a révélé que Gianni Infantino et Ahmad Ahmad envisagent de se rendre en Algérie en mars prochain, et plus précisément dans la wilaya de Tlemcen.

Cette dernière accueillera en effet le premier centre de formation, comme l’a annoncé à maintes reprises le président de la FAF.

Les deux responsables du football mondial et africain devraient s’entretenir à l’occasion avec les membres du bureau fédéral (BF) de la FAF à Tlemcen avant de quitter le pays.

Le premier responsable de l’Instance fédérale nationale compte ainsi donner une dimension continentale et internationale à son projet phare, en l’occurrence la réalisation de quatre centres de formation à la place et lieu d’un hôtel de 4 étoiles que son prédécesseur Mohamed Raouraoua a tenu à réaliser.

En outre, Kheireddine Zetchi vise à attirer le soutien des présidents de la FIFA et de la CAF afin d’aller de l’avant pour concrétiser ses projets.

Rappelons que Gianni Infantino avait fait un déplacement en novembre 2015 en Algérie, où il a assisté aux côtés de l’ex-président de la FAF au match que les Verts ont remporté sur le score sans appel (7 à 0) contre la Tanzanie.

Il est utile de préciser qu’Infantino était alors candidat à la présidence de la FIFA en remplacement du Suisse Sepp Blatter.

En revanche, Ahmad Ahmad n’a jamais visité l’Algérie en tant que premier responsable du football africain en dépit de multiples invitations de Kheireddine Zetchi.

Force est de rappeler que la relation entre Zetchi et Ahad était tendue, notamment lorsque la CAF a rejeté l’an dernier le dossier de candidature de Bachir Ould Zemirli au comité exécutif de la CAF.

Ainsi, le locataire de Dély-Ibrahim envisage-t-il de par cette démarche de détendre l’atmosphère et ouvrir une nouvelle page avec le successeur de Issa Hayatou?