Ramy, partenaire des « Algerian Olympic and Sports Awards 2019 »

Ramy, la première marque des boissons et des jus de fruits en Algérie, parraine la 4ème édition des « Algerian Olympic and Sports Awards 2019 », une cérémonie organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA) pour couronner les meilleurs sportifs de l'année, qui s'est déroulée samedi soir à l'hôtel Sheraton d'Alger.Placée sous le haut patronage du Président de la République Algérienne, cette cérémonie a récompensé les meilleurs athlètes algériens durant l’année 2018 : le footballeur international « Riyad Mahrez » et « Lamia Matoub », la championne du monde de Karaté.



Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités sportives et politiques, des représentants de la presse nationale et étrangère, ainsi que d’un représentant de la marque Ramy.

Cet événement vise à encourager les élites sportives algériennes pour réaliser plus de résultats et aller vers de l’avant dans leur parcours sportif ainsi que pour représenter les couleurs de l’Algérie à l’international.



Il est à rappeler que la marque Ramy était également le sponsor officiel de la cérémonie de remise du ballon d’or, en outre le sponsor officiel de la 35ème édition du cross international "Said Cherdioui" qui s’est disputé hier samedi le 26 janvier 2019 à Tizi Ouzou.

A travers l’accompagnement de ces grandes manifestations sportives, Ramy, entreprise citoyenne, confirme une fois de plus de son soutien au Sport algérien dans toutes ses formes.