Ces locaux ne seront pas autorisés à vendre du tabac

Le Centre national du registre de commerce (CNRC) procédera en mars prochain à l’interdiction de vente de tabac dans les locaux commerciaux dédiés à la vente de parfums, cosmétiques, denrées alimentaires, les cafétérias et les bibliothèques.

Selon des sources auprès du CNRC, la décision devrait entrer en vigueur dès que les entités concernées auraient fini leur travail portant séparation des activités de vente des produits du tabac des autres activités commerciales, entre autres produits alimentaires, boissons, parfums, détergents....

Cette décision fait suite, ajoute notre source, à l’instruction interministérielle émanant du ministère de l’Intérieur qui interdit la vente de produits tabagiques à des mineurs et leur utilisation dans les lieux publics.

L’objet de cette directive étant de rendre le tabac non accessible à des mineurs, et c’en application de la stratégie adoptée par le Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme.

A cet effet, le Comité a mis en garde contre la transgression de la loi 2001 qui, faut-il rappeler, interdit de fumer dans les espaces publics.

Dans le sillage, un membre du Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme a indiqué à Echorouk que l’Algérie a enregistré une hausse de nombre de personnes atteintes de cancer dû au tabagisme, précisant que son organisation insiste auprès du législateur algérien afin de réguler la vente du tabac et interdire sa vente aux mineurs, d’autant plus que le phénomène ait pris des proportions alarmantes en milieu scolaire.

La Direction des maladies non transmissibles au ministère de la Santé a fait savoir que le tabagisme tue 15 000 personnes par en Algérie, soit 45 cas en moyenne par jour.

Face à ces chiffres qui donnent froid dans le dos, les services du ministère de la Santé multiplient les campagnes de sensibilisation afin d’inciter les gens à arrêter de fumer.