Manque de liquidités dans les banques algériennes : même Sonatrach est touchée

La Sonatrach va s’endetter pour réaliser ses projets. Son PDG Abdelmoumen Ould Kaddour a regretté le manque d’implication des banques algériennes dans le financement des investissements du groupe.

« Nous avons consulté les banques algériennes. Nous avons souhaité qu’il y ait un consortium de banques algériennes pour diminuer encore les risques parce que, plus elles sont nombreuses plus le risque est partagé », a-t-il déclaré jeudi.

« La seule qui a répondu c’est la BNA et tant mieux parce que nous avons au moins une banque nationale qui prend le risque avec nous », a-t-il révélé, ajoutant que « si ce n’était pas le cas, nous aurions été obligés de chercher une banque internationale ».