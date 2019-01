Tizi-Ouzou: exportation en mars de carton recyclé vers la France

Une première opération d’exportation de 10 containers de carton recyclés à destination de la France sera effectuée au mois de mars prochain, a-t-on appris, jeudi à Tizi-Ouzou, auprès de Ghaoui Hamid, gérant d’une entreprise spécialisée dans le recyclage du carton.

"Nous avons conclu récemment un contrat d’achat avec une société française pour la fourniture d’une quantité moyenne de 10 containers par mois et nous nous apprêtons à effectuer la première livraison au mois de mars prochain", a-t-il indiqué.

L’entreprise récemment créée, qui ne dispose, pour l’heure, a-t-il ajouté, d’"aucun contrat sur le marché local ou national" est en phase d’élaboration d’un contrat d’achat type pour le soumettre à d’éventuels clients, à l’exemple des communes de Tizi-Rached, Yaakouren et Fréha, qui ont manifesté un intérêt pour leur approvisionnement.

Disposant d’une capacité de production de 10 tonnes jour, l’entreprise s’appuie sur quelques 200 collecteurs qui lui fournissent une moyenne de 1 à 2 tonnes par jour pour son approvisionnement en matière première. "Ce qui représente autant d’emploi indirects. Un nombre qui peut se multiplier avec l’augmentation de la commande et de la production", selon M. Ghaoui.

Ces collecteurs, sont, pour la plupart, a-t-il précisé " des entreprises créées dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, CNAC et ANSEJ, qui au vu du manque de plan de charge dont elles souffrent ces derniers temps se sont reconverties dans la collecte", soulignant, à ce sujet, qu’il est "plus approprié, aujourd’hui, de parler de matière première plutôt que de déchets".

Considérant le marché du recyclage, l’entrepreneur a estimé qu’il constitue "un créneau prometteur qui s’impose et une suite logique et indispensable à la stratégie de tri sélectif engagée et qui est appelé à jouer un rôle important dans la préservation de l’environnement et le développement économique de la région".

A noter, par ailleurs, qu’une autre unité de recyclage, spécialisée dans le verre et l’aluminium, est implantée au niveau de la localité de Tala-Athmane (15 km à l'Est de Tizi-Ouzou).