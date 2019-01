LG ENTAME UN PARTENANRIAT AVEC MICROSOFT AFIN

D’ ACCÉLÉRER LA RÉVOLUTION AUTOMOBILE

- LG Electronics (LG) et Microsoft ont conclu un protocole d’accord en vue d’améliorer et de développer davantage les activités de LG en matière de véhicules autonomes et de systèmes d’information multimédia. Selon les termes de ce partenariat, LG accélérera la transformation de sa plate-forme numérique existante pour le secteur automobile, considérée comme un moteur de croissance essentiel pour la société, en tirant parti des technologies cloud de Microsoft Azure et de celles d’intelligence artificielle, parallèlement à la conception de son futur logiciel d'auto-conduite.

LG appliquera le savoir-faire de Microsoft en matière d'intelligence artificielle au Système Avancés d’Assistance à la Conduite (ADAS = Advanced Driver Assistance System), à sa Caméra de Surveillance de l’Etat du Conducteur (DSM = Driver-Status Monitoring Camera) et à sa Caméra Frontale Multifonctions et intégrera la solution de l’assistant virtuel de Microsoft dans ses systèmes d'info-divertissement. Et avec le service Azure Data Box, les données collectées sur la route peuvent être automatiquement téléchargées pour créer une bibliothèque qui aide le logiciel de conduite automatique à devenir de plus en plus intelligent.

En outre, LG prévoit de créer des bases de test et de développement numériques innovantes, utilisant des technologies de pointe. Le calcul haute performance (HPC = High performance computing) et l'unité de traitement graphique (GPU = graphics processing unit), pris en charge par Microsoft Azure, réduiront considérablement le temps nécessaire à l'apprentissage et à l'évolution du logiciel de conduite automatique de LG, doté d’IA. Les modélisations des routes et de la circulation dans les villes qui nécessiteraient normalement plus d’une journée complète de systèmes de conduite autonome ne prendrait que quelques minutes avec Azure.

Azure peut, en outre, aider le logiciel d’intelligence artificielle de conduite automatique à apprendre divers modèles affichés par les conducteurs, ainsi qu'à reconnaître et à distinguer les piétons des autres objets. En intégrant le logiciel de conduite automatique doté d’IA amélioré par Azure dans l’ADAS, les performances du DSM et de la Caméra Frontale Multifonctions peuvent être considérablement améliorées.

Outre sa capacité à construire le logiciel de conduite automatique à intelligence artificielle, Azure propose également une solution d’assistant virtuel à commande vocale. Avec l'aide d'Azure, le système d'info-divertissement pour véhicules de LG permettra aux conducteurs de contrôler facilement et rapidement les conditions de la circulation sur la route, de rechercher des restaurants à proximité, de faire jouer ses chansons préférées et autres.

"Nous nous attendons à ce que la combinaison de l'infrastructure cloud avancée de Microsoft et du secteur en forte croissance des composants automobiles de LG booste le secteur de l'automobile autonome", a déclaré Kim Jin-yong, président de la société LG Vehicle Component Solutions. "Nous sommes confiants que la combinaison des technologies Microsoft et LG créera une nouvelle référence en matière d'intelligence artificielle appliquée à la voiture autonome."

"Ensemble, LG et Microsoft peuvent contribuer à façonner l'avenir des transports", a déclaré Sanjay Ravi, directeur général de l'industrie automobile chez Microsoft. «En travaillant ensemble, nous pouvons donner aux constructeurs automobiles les moyens de fournir des expériences de mobilité différenciées, de créer de nouveaux services et opportunités de revenus, et de construire des véhicules plus sûrs, plus intelligents et plus durables.