LES BARRES DE SON SOPHISTIQUÉES DE LG PLACENT HAUT LA BARRE DE L’AUDIO DES HOME CINÉMA

Mettant en vedette le Gagnant du Prix du Meilleur de l’Innovation du CES, l’Ultime Gamme deBarres de Son LG offre des Performances Premium et Affichedes Fonctionnalités d'Intelligence Artificielle

LG Electronics (LG) devrait encore ravir les amateurs de home cinéma du monde entier en présentant sa toute dernière gamme de barres de son au CES 2019.

Les nouvelles barres de son de la société offrent une qualité de son supérieure grâce à une collaboration avec Meridian Audio, pionnier de l'audio haute résolution. Elles arborent fièrement des fonctionnalités intelligentes et un design moderne et élégant. Produisant un son puissant et multidimensionnel couvrant tous les coins de la pièce et fournissant l’incroyable facilité d’usage de l'IA, la gamme 2019 de LG permet une expérience utilisateur vraiment immersive et met en vedette deux lauréats du CES Innovation Award (les modèles SL9YG et SL10YG). La modèle premium SL9 de LG a su surpasser la concurrence dans sa catégorie pour remporter le titre si convoité du Meilleur de l'Innovation.

Oeuvrant en étroite collaboration avec Meridian, LG continue à améliorer la qualité sonore de sa gamme de produits, étendant, cette année, sa technologie sophistiquée à ses trois modèles de barres de son (modèles SL10YG, SL9YG et SL8YG). La collaboration va bien au-delà de la simple mise au point ou de l’adoption de sets de fonctionnalités. Les deux entreprises unissent leurs forces en vue de mettre au point un son de qualité pour une ex-périence d’écoute véritablement inégalée. Forte de ses 25 ans d’expérience en tant que maître absolu du Traitement du Signal Numérique (Digital Signal Processing), la technolo-gie Bass & Space de Meridian améliore la scène sonore par une image cohérente et des basses puissantes. Avec sa technologie Image Elevation, conçue pour donner à l’image sonore une dimension plus réaliste renforçant le sentiment d'immersion des auditeurs, Me-ridian crée un véritable espace cinématographique, offrant un son surround puissant à nul autre pareil.

Capable d’amplifier l’audio à deux canaux en audio à plusieurs canaux distincts, sans générer de distorsion et en maintenant l’équilibre tonal, la technologie Upmix de Meridian augmente l'immersion sonore, améliore le champ sonore et la clarté des voix et des principaux instruments. Avec ces exclusives améliorations techniques de pointe, l'expérience utilisateur fournie par la gamme 2019 de LG est encore plus renforcée.

Les barres de son haut de gamme de LG (modèles SL10, SL9 et SL8) s’adaptent à la fois à Dolby Atmos et à DTS:X. Avec ces deux technologies reconnues à bord, les utilisateurs peuvent profiter d’un surround réaliste à couper le souffle, qui semble provenir de multiples directions et profondeurs. De plus, certains nouveaux produits de barre de son premium de LG prennent en charge l'audio haute résolution et disposent d'un algorithme de traitement avancé capable de mettre à niveau les formats de fichiers conventionnels, pour les rapprocher de la qualité studio. Pour renforcer ce résultat déjà extraordinaire et enrichir le paysage sonore nuancé des ultimes barres de son de LG, les utilisateurs peuvent ajouter le kit enceinte arrière sans fil.* pour obtenir une expérience très proche de celle des salles de cinéma.

Outre un son de qualité supérieure alliant puissance, clarté et richesse, toutes les nouvelles barres de son de LG offrent les avantages d’une connectivité basée sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance vocale, dus à l'Assistant Google intégré. Les utilisateurs peuvent contrôler leur barre de son LG et obtenir des informations, simplement en disant «Hey Google, augmente le volume» ou «Hey Google, qui est l’artiste qui joue ? De plus, la compatibilité avec les produits intelligents, activés par Google Assistant, permet de contrôler les appareils connectés dans toute la maison, via une commande vocale. Adressez-vous simplement à la barre de son en disant : «Hey Google, demandez à LG d’allumer le purificateur d’air», pour effectuer des réglages sans quitter votre canapé.



Les barres de son 2019 de LG ont un design épuré et raffiné qui épouse parfaitement au style chic des exceptionnels téléviseurs OLED de LG, formant avec eux une unité homogène, lorsqu'ils sont placés sous l'un des téléviseurs de la prochaine génération de la firme. Avec ses 57 mm de profondeur, le LG SL9 peut également être installé au ras du mur pour une apparence épurée qui permet d'économiser de l'espace et ajoute une note sophistiquée. Un capteur gyroscopique intégré mesure la position de l’appareil (fixé sur un mur ou sur une surface plane), ajustant la direction du son pour garantir une expérience d'écoute optimale. Avec sa forme distinctive, le SL9 révolutionnaire de LG a gagné le prix du Meilleur de l'innovation au concours de l'innovation du CES 2019.

«Les barres de son 2019 de LG offrent des performances étonnantes conçus en partenariat étroit avec Meridian Audio et une connectivité ingénieuse due à l’intelligence artificielle», a déclaré Kim Dae-chul, responsable des activités audio et vidéo de LG Home Entertainment Company. «Le son de haute qualité et la polyvalence de notre nouvelle gamme confèrent au divertissement à la maison une un niveau inédit et répond à la demande croissante de solutions de barre de son premium, offrant une expérience d’écoute impressionnante, une plus grande commodité et une esthétique élégante et moderne. ”

Les visiteurs du stand de LG au Las Vegas Convention Center (hall central n ° 11100), pendant le CES 2019, découvriront les modèles primés de barres de son LG 2019.