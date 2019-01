Fait divers: un homme tue son collègue car il a critiqué l’Algérie devant des étrangers

Suite à un échange houleux, un homme a tué son collègue de travail et ce car il a critiqué l’Algérie devant des personnes d’origine étrangère, rapporte le site d’information ALG24.

L’accusé, M.Khaled, et la victime, B . Djillali, travaillaient dans un grand chantier de construction de logements. Lors d’une discussion concernant la situation politique du pays et les conditions de vie des Algériens, la victime a critiqué l’Algérie devant des étrangers. Suite à ça, son collègue s’est emparé d’un outil en métal puis lui a asséné deux coups sur la tête. Ces coups ont provoqué une fracture du crâne, et B. Djillali a rendu l’âme 10 minutes plus tard, ajoute le média.

Lors de son procès qui s’est ouvert au tribunal criminel de Dar El beida, l’accusé a avoué les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’il n’avait pas l’intention de tuer son collègue et que selon lui, il a été victime d’une « provocation ». M. Khaled a été condamné à 18 ans de prison ferme.