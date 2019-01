LG INTRODUIT LA TÉLÉVISION DE DEMAIN...AVEC LA PREMIÈRE TÉLÉVISION OLED ENROULABLE AU MONDE

Un Facteur de Forme Epoustouflant, ThinQ AI et le Processeur Alpha 9 de 2e Génération

Définissent une Toute Nouvelle Manière de Regarder la Télévision



LG Electronics (LG) trace, au CES 2019, les horizons de la prochaine génération de télévi-seurs avec le lancement du premier téléviseur OLED enroulable au monde. Le téléviseur LG SIGNATURE OLED R (modèle 65R9) donne une nouvelle définition du téléviseur à facteur de forme variable, rendu possible uniquement par la technologie OLED, leader du secteur. Plus qu'une prouesse technique, le produit à couper le souffle de LG, offre une qualité d'image et de son inégalable, le tout dans un facteur de forme qui offre aux télés-pectateurs des possibilités infinies pour concevoir leur parfait espace de visualisation.



Depuis le début de l'ère moderne, la taille des écrans de télévision n'a cessé d'augmenter à mesure que la résolution s’améliorait et que les consommateurs réclamaient une expé-rience de visionnage plus immersive. Le compromis est venu sous la forme d'un grand rectangle noir qui dominait la pièce lorsque le téléviseur n'était pas utilisée. Même les télé-viseurs à projection les plus avancés n'ont jamais été en mesure de fournir le contraste ou le noir profond que réclamaient les consommateurs. Dans le but de rendre les grands télé-viseurs moins voyants, les fabricants s'efforcent de créer des écrans encore plus minces, en se concentrant sur des designs aussi discrets que possible.

Avec l’introduction du téléviseur LG SIGNATURE OLED TV W, de l’année dernière, LG a supprimé le concept traditionnel de téléviseur en mettant l’accent sur la simplicité de l’écran. Surnommé le téléviseur papier peint, LG a prouvé qu’un téléviseur pouvait offrir à la fois performance, subtilité et beauté. Les derniers efforts de LG portent cette réalisa-tion à un tout autre niveau. LG a créé un téléviseur avec un écran qui semble apparaître et disparaître comme par magie, une innovation révolutionnaire qui semble défier la logique. Le «R» du nouveau téléviseur LG SIGNATURE OLED R réfère à la Révolution qui a bouleversé le divertissement à domicile et Redéfinition de l'espace par sa capacité à s’élever et à s’enrouler au seul toucher d'un bouton.

Un téléviseur OLED enroulable amène une vraie rupture, émancipant les utilisateurs des contraintes affectant leurs murs et leur permettant de gérer à leur gré leur espace qui n’est plus occupé à plein temps par le téléviseur. LG SIGNATURE OLED TV R offre trois op-tions de visualisation différentes : vue complète, vue en ligne et vue zéro, permettant aux clients un usage de leur téléviseur qui était impossible avant le développement de la tech-nologie OLED.

Full View (vue complète) offre une expérience de visionnage sur grand écran révélant la pleine étendue du contraste, de la profondeur et du réalisme, devenus emblématiques des téléviseurs LG. La remarquable Qualité d'image et de son du processeur de LG α (alpha) 9 de deuxième génération, possible grâce à l’intelligence artificielle, ajoutée à un algorithme d'apprentissage en profondeur, placent ce téléviseur époustouflant dans une catégorie qui lui est propre. Les utilisateurs peuvent user de leur voix normale pour accomplir des tâches via Amazon Alexa, un nouveau plus apporté à la gamme de téléviseurs dotés d’IA, de LG en 2019, tout comme le sont la prise en charge d’Apple AirPlay 2 et de HomeKit. Grâce à la prise en charge d’AirPlay 2, les utilisateurs peuvent facilement visionner des vidéos - d’iTunes et d’autres applications- et des photos et écouter de la musique, à partir de leurs appareils Apple, sur leur téléviseur LG SIGNATURE OLED R. Grâce à l’assistance Apple HomeKit, les clients pourront contrôler leur téléviseur LG à l’aide de l'application Home ou en demandant à Siri.

Le mode Vue en ligne (Line View) permet de dérouler partiellement le téléviseur LG SI-GNATURE OLED TV R, ce qui permet de gérer des tâches spécifiques ne nécessitant pas l'écran complet du téléviseur. En mode Ligne, les utilisateurs peuvent accéder aux fonc-tionnalités telles que Horloge, Cadre, Ambiance, Musique et Tableau de bord Domestique. Demandez le mode Horloge pour consulter l’heure et la météo en un coup d’œil ou le mode Cadre pour profiter des photos de famille partagées depuis un smartphone ou en-core le mode Ambiance pour créer une atmosphère plus relaxante.

En mode Zero View, les 65 pouces du téléviseur LG SIGNATURE OLED R sont masqués, dissimulés dans la base. Même en mode Zero View, les utilisateurs peuvent écouter de la musique et d’autres contenus audio provenant du canal 4.2, du système audio Dolby At-mos 100 canaux ou bien du système audio Dolby Atmos de100W à ports frontaux. La lignée premium est clairement visible dans l’ensemble du dispositif, du boîtier en alumi-nium brossé à la housse de haut-parleur en laine de qualité conçue par le danois Kvadrat.

Les visiteurs du stand de LG (hall central LVCC n ° 11100) pendant le CES 2019, du 8 au 11 janvier, pourront découvrir par eux-mêmes, le nouveau téléviseur LG SIGNATURE OLED R.