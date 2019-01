DES ROBOTS DE SERVICE INTELLIGENTS DONNENT À LG UNE NOUVELLE ET EXCITANTE ORIENTATION

Au CES 2019, LG Electronics (LG) lancera une version mise à jour de son CLOi SuitBot portable, ainsi qu'une gamme de robots de service améliorés qui sont sur le point d'être commercialisés. Le LG CLOi SuitBot endossable aide le bas du corps à réduire le stress lors des mouvements de levage et de flexion, alors que les robots améliorés de service CLOi - PorterBot, ServeBot et CartBot - démontreront leurs capacités avancées rendues possibles par le savoir-faire en constante évolution de LG dans les domaines de la robotique et de l'IA.

Initialement dévoilé à Berlin l’automne dernier, le LG CLOi SuitBot actualisé soutient le corps et augmente la puissance musculaire de l’utilisateur afin de réduire les risques de blessures et de fatigue lors de tâches exigeantes sur le plan physique, telles que lever et baisser de lourdes charges. SuitBot augmente la flexibilité de l'utilisateur en permettant une extension et une flexion de la taille respectivement de 50 et de 90 degrés. Il s'active lorsque le porteur se penche à un angle de 65 degrés et se désengage lorsque celui-ci se met debout. Ce robot endossable fonctionne pendant quatre heures avec une seule charge et se recharge en juste une heure.

Présentés pour la première fois au public au CES 2018, PorterBot, ServeBot et CartBot sont conçus pour des environnements tels que les aéroports, les hôtels, les supermarchés et les centres commerciaux afin d'aider les clients, transporter les bagages, livrer les repas et porter les courses. Les nouveaux robots de service LG CLOi ont été mis à jour par l’incorporation d’un système de navigation autonome plus avancé ainsi qu'une connectivité améliorée pour permettre la communication avec des mécanismes tels que les ascenseurs et les portes automatiques. À l'aide de la technologie d'intelligence artificielle, les robots LG CLOi analysent les modèles d'utilisation des clients pour apprendre et améliorer constamment leurs performances. Équipé d'écrans tactiles et de reconnaissance vocale pour faciliter une interaction naturelle avec les clients, LG CLOi peut gérer des tâches plus complexes telles que répondre aux questions et traiter les paiements. Ces robots intelligents sont conçus pour fonctionner de manière autonome, se dirigeant d’eux-mêmes vers une

station de charge lorsque le niveau de leur batterie est bas, reprenant leur travail une fois complètement rechargés et effectuant un auto-diagnostic quotidien et des rapports automatiques.

"Les progrès réalisés par l'ensemble de notre gamme de robots témoignent de notre engagement à fournir une solution robotique au monde réel dans un avenir très proche", a déclaré le vice-président senior Roh Jin-seo, responsable des activités de robotique de LG. «Grâce à leur capacité d'analyse et de compréhension de l'environnement, les robots de service LG CLOi représentent l'aboutissement d'un investissement important dans la recherche et le développement en automatisation et en intelligence artificielle.»