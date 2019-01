LES NOUVEAUX TWINWASH ET SÉCHOIR À GRANDE CAPACITÉ DE LG DÉFINISSENT UN NOUVEAU STANDARD POUR LA COMMODITÉ DE LA LESSIVE

Découvrez La Solution de Lessive de LG Constituée de la Mini-laveuse sur Piédestal de Nouvelle Génération et de l’intelligent Séchoir à Chargeur Frontal, au CES 2019

Lauréat du prix d’innovation CES 2019, la laveuse et la sécheuse TWINWash ™ à grande capacité feront leurs débuts à Las Vegas le mois prochain. Le système complet constitué de la laveuse sur piédestal à très grande capacité, SideKick™, très pratique, et de la sécheuse à Pompe à chaleur DUAL Inverter ™, permet de faire fonctionner deux charges à la fois tout en séchant doucementun tiers de charge à basse température. La solution révolutionnaire de LG intègre également le Wi-Fi et le SmartThinQ®, améliorant le confort de l'utilisateur en rendant à la fois la lessive et la maison plus intelligentes.

La nouvelle laveuse et sécheuse à grande capacité comprend un chargeur frontal TWINWash de 27 pouces et un Séchoir à Pompe à chaleur DUALInverter™ exclusivité de LG, qui gratifient l’utilisateur d’avantages supplémentaires. Alors que la laveuse principale gère les plus grosses charges, l'unité SideKick, située en dessous, est idéale pour les petites charges ou les vêtements plus délicats qui nécessitent un traitement plus doux. Avec cette capacité accrue et la nouvelle fonction de lavage simultanée, LG TWINWash est parfaite pour les familles nombreuses : elle est capable d'accueillir une couette grand format et un jeu complet d’éléments de literie en même temps.

La laveuse perfectionnée peut fournir un linge plus propre en moins de temps grâce aux technologies de pointe de LG, telles que TurboWash ™ 360 °, qui associe cinq jets puissants à 6Motion ™ pour permettre à l'eau de pénétrer profondément dans les tissus. La nouvelle pompe à chaleur Dual Inverter de la sécheuse permet de plus importantes d'économies d'énergie, et avec une température de séchage plus basse, les vêtements durent plus longtemps et rétrécissent beaucoup moins. En outre, le condenseur à nettoyage automatique maintient le condenseur exempt d’ouates et de débris pour améliorer la circulation de l'air, épargner la corvée de nettoyage aux propriétaires et assurer des résultats de séchage supérieurs.

Equipés du Wi-Fi et du SmartThinQ, les laveuses et sécheuses TWINWash sont compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa, permettant à l'utilisateur d'allumer ou d'éteindre les machines, de démarrer ou de suspendre un chargement, de surveiller l'état du cycle, etc., à l'aide de commandes vocales et d'une application smartphone. La fonction Smart Pairing (Accouplage Intelligent) de la sécheuse élimine la nécessité de choisir manuellement un cycle de séchage car la technologie intelligente de LG suggère le réglage optimal.

«Lancé en 2015, notre TWINWash démontre l’excellence des innovations de LG en matière de lessive, qui évoluent constamment pour permettre encore plus de commodité», a déclaré Song Dae-hyun, président de la société LG Electronics Home Appliance & Air Solution. "En améliorant constamment nos technologies de base, nous continuerons à fournir des produits intelligents qui simplifient la vie."

Le système TWINWash avec TurboWash360 ° de LG et la sécheuse à Pompe à chaleur DUALInverter sera disponible dans une nouvelle finition en acier noir pour apporter une touche plus luxueuse et prémium à toute maison. Découvrez ces produits avancés de lessive de LG au CES 2019, du 8 au 11 janvier, au stand n ° 11100 du Las Vegas Convention Center.