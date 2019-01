LE STYLER DE LG ANNONCE LE FUTUR DE L’ENTRETIEN INTÉGRAL DES VÊTEMENTS

Prêt à dévoiler un Styler Elégant avec Glace en Verre Teinté Noir au CES,

LG Défie la Sagesse Conventionnelle en Matière de Gestion des Garde-robes



LG Electronics (LG) présente sa vision convaincante pour le soin total des vêtements avec le système révolutionnaire Styler présenter au CES 2019. En tête de liste, sera présentée le nouveau Styler de LG à porte à glace en verre teinté noir, lauréat du Prix de l'innovation CES 2019. LG présentera également de captivants modèles de concept à grande capacité pour l'avenir et un service Smart Mirror avec AI pour une inédite expérience virtuelle en matière de mode.

Le Styler de LG prémium, à porte à glace en verre teinté noir, apporte fonctionnalité et élégance à la maison, avec un design raffiné et moderne et la capacité de garder des vêtements propres, hygiéniques et beaux à voir. La nouvelle porte du Styler dotée d’un miroir en verre teinté noir respire la sophistication, tandis que l’unité rafraîchit confortablement et simultanément jusqu’à quatre vêtements - y compris un pantalon dans la porte.

L’inclusion de Smart Diagnosis ™ et de SmartThinQ ™ offre aux utilisateurs l’avantage d’un support rapide et précis et la possibilité de faire appel à l'Assistant Google avec sa seule voix.

La technologie TrueSteam ™ de LG est au cœur du Styler. Elle élimine plus de 99,9% des germes et des bactéries présents dans les vêtements afin de maintenir la garde-robe propre et hygiénique *. Les vêtements placés l’élément mobile sont débarrassés des plis et les odeurs désagréables, pendant que Gentle Dry élimine l'humidité de manière rapide et complète. Le séchage par pompe à chaleur réduit la consommation d’énergie en recyclant la chaleur de l’air chaud et humide contenu dans le Styler et Pants Crease garantit un aspect net et soigné en éliminant les plis et en créant une ligne de pliure nette sans fer à repasser.

Outre le nouveau Styler, les visiteurs du CES 2019 pourront découvrir la future solution vestimentaire intégrale de LG. Conçu pour les grandes familles, le Styler de grande capacité est une version agrandie de la porte à glace en verre teinté noir du Styler, pouvant accueillir cinq vêtements sur ses cintres mobiles, (y compris les manteaux) ainsi qu'un pantalon à la porte.

En plus du Styler de demain, LG offre au public un aperçu de la chambre à coucher de l'avenir avec son service personnalisé doté de la Smart Mirror avec IA (Miroir intelligent avec Intelligence artificielle). Ce miroir LG ThinQ peut offrir une expérience personnalisée avec des suggestions de mode intelligentes et des accessoires virtuels, permettant aux clients d’acheter des vêtements sans avoir à les essayer dans un magasin

"Avec un design élégant et de hautes performances, l'élégant LG Styler noir mène les soins des vêtements à domicile à un niveau inédit », a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Nous sommes enthousiastes à l'idée de développer Les capacités de Styler et son attrait pour les nouveaux clients qui ne se rendent pas encore compte que la gestion de la garde-robe ne se limite pas au lavage à l'eau et au nettoyage à sec. ”

Les visiteurs du CES du 8 au 11 janvier sont invités à se rendre au kiosque n ° 11100 au Las Vegas Convention Center pour découvrir toute la gamme des solutions de gestion des vêtements de LG.