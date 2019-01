NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEUR SUR LES TÉLÉVISEURS LG

Une image 8K d’une époustouflante netteté grâce aux capacités à la technologie d'Apprentissage Approfondi – Deep Learning

LG Electronics (LG) porte l'expérience du divertissement à domicile vers de nouveaux sommets avec l'introduction de ses derniers téléviseurs phares, dotés de la technologie d’intelligence artificielle ThinQ AI, au CES 2019. Animés par le processeur intelligent α (Alpha) 9 de 2e génération (Gen 2) et par l’algorithme d'apprentissage approfondi de la société, les nouveaux modèles offrent une expérience d'image et de son basée sur l’intelligence artificielle d’un niveau et d’une qualité inédites. Grâce au nouvel algorithme, les téléviseurs LG de 2019 offrent une image et un son améliorés en analysant la source de contenu afin de reconnaître les conditions ambiantes autour du téléviseur pour fournir un contenu plus optimisé.

En utilisant la plate-forme intelligente ouverte de LG, la gamme de téléviseurs 2019 de LG offre un accès à une large gamme de services d'intelligence artificielle populaires sur plusieurs plates-formes, y compris celle d’Amazon Alexa, récemment mise en œuvre et qui vient s’ajouter à Google Assistant intégré. Les utilisateurs profiteront également de la commodité de la reconnaissance vocale conversationnelle et d’un tableau de bord maison intuitif (Home Dashboard) permettant de contrôler une grande variété d’appareils domestiques intelligents directement à partir du téléviseur.

L'α 9 Gen 2, utilisé dans les téléviseurs OLED des séries Z9, W9, E9 et C9 de LG, améliore la qualité de l'image avec son algorithme d'apprentissage approfondi (développé à partir d'une vaste base de données de plus d'un million de données visuelles) qui reconnaît la qualité de la source du contenu et détermine la meilleure méthode de mise à niveau pour une sortie visuelle optimale. Le téléviseur ZLE OLED 8K 88 pouces ZK de LG dispose de capacités de traitement supérieures, lui permettant de fournir la qualité d'image 8K la plus réaliste, nette, vive et détaillée qui soit, grâce à la technologie de conversion ascendante 8K et à une réduction de bruit améliorée.

Outre la détection de la source de contenu, le nouveau processeur ajuste avec précision la courbe de mappage des tons, en fonction des conditions ambiantes afin d’optimiser la luminosité de l’écran et de mieux comprendre comment l’œil humain perçoit les images sous un éclairage différent. Le processeur utilise le capteur de lumière ambiante du téléviseur pour mesurer les niveaux de lumière et ajuster automatiquement la luminosité selon les besoins. La α9 Gen 2 AI peut affiner davantage le contenu HDR et ajuster la luminosité afin de transformer les scènes les plus sombres en scènes offrant un contraste, des détails et une profondeur de couleur incroyables, même dans les pièces bien éclairé. Et en exploitant les dernières innovations de Dolby en matière d’image, qui ajuste intelligemment le contenu Dolby Visio, les téléviseurs LG offrent une expérience HDR fascinante sous diverses ambiances de lumière.

La qualité sonore est améliorée par un algorithme intelligent capable de mélanger de manière audible l'audio sur deux canaux pour offrir des performances convaincantes de son surround virtuel 5.1. La α 9 Gen 2 optimise la sortie en fonction du type de contenu, en rendant les voix plus claires dans les films, les fictions et les émissions d'actualité, entre autres. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres sonores en fonction des conditions de la pièce ou laisser leur téléviseur LG régler intelligemment les niveaux parfaits en fonction de son positionnement. De plus, les téléviseurs phares de LG comportent à nouveau le système Dolby Atmos pour créer un son incroyablement réaliste pour un divertissement plus immersif.

Disponible pour la première fois sur les téléviseurs 2018 équipés de ThinQ AI, l'Assistant Google est de nouveau intégré à la gamme de cette année. Il offre une expérience simplifiée qui permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennes, de trouver des réponses et de contrôler des appareils compatibles de la maison. Les utilisateurs n'auront pas besoin de prendre un téléphone pour commander une pizza, car ils peuvent le faire à partir du téléviseur sans interrompre le programme qu’ils sont en train de regarder.

Cette année, LG étend ses partenariats d'intelligence artificielle pour inclure Amazon Alexa dans les téléviseurs ThinQ AI de 2019, afin de donner aux clients plus de flexibilité en matière de services vocaux. En appuyant sur le bouton Amazon Prime Video du Magic Remote (télécommande), les utilisateurs peuvent gérer des appareils ménagers intelligents, poser des questions, accéder à des dizaines de milliers de compétences et même configu-rer leur Routine Alexa idéale avec un appel de réveil, des informations sur le trafic et les chaînes de télévision préférées, tout cela à l’aide de leur voix. Les téléviseurs LG 2019 équipés de ThinQ AI offrent également une riche expérience visuelle Alexa, lorsqu’ils dif-fusent de la musique, donnent des informations sur la météo ou bien permettent l'accès à l'une des nombreuses technologies visuellement améliorées - telles que Food Network - pour trouver des recettes et une inspiration pour le repas du jour. Il est tout aussi facile d’organiser sa vie de famille organisée, de vérifier les commandes sur Amazon ou de faire ce voyage en Australie/Nouvelle Zélande, attendu depuis si longtemps en disant : « Kayak, réservez-moi une chambre sur la Gold Coast ».

Et avec la nouvelle fonction de reconnaissance vocale conversationnelle intégrée aux téléviseurs LG ThinQ AI 2019, il est plus facile que jamais d'obtenir les bonnes réponses. Par leur capacité de compréhension du contexte, les téléviseurs permettent des requêtes plus complexes, ce qui signifie que les utilisateurs n'auront pas à faire une série de commandes répétitives pour obtenir les résultats souhaités. Le service sera disponible sur les téléviseurs LG avec ThinQ AI dans plus de 140 pays.

Le α 9 Gen 2 équipe également le téléviseur LCD 8K 75 pouces 8K de 759 (modèle SM99). La gamme de téléviseurs LCD premium 2019 de LG (séries SM9X et SM8X) sera lancée avec un nouveau nom : NanoCell TV, pour mieux mettre en valeur l'amélioration de l'image fournie par la technologie NanoCell (NanoColor), la précision des couleurs dans un grand angle de vision (NanoAccuracy) et de cadres ultra-minces dotés d’un design élégant (NanoBezel). Les téléviseurs NanoCell de LG offrent également une image et un son optimisés par IA, basés sur un algorithme d'apprentissage en profondeur, ainsi que sur l'expérience simplifiée offerte par ThinQ.

Et grâce à l'inclusion des ports HDMI 2.1, tous les téléviseurs OLED 2019 et les téléviseurs sélectionnés NanoCell dotés d’IA ThinQ prendront en charge le High Frame Rate (HFR = taux élevé de cadres). Le résultat est un mouvement plus fluide et plus clair à 120 images par seconde pour un meilleur rendu des contenus à action rapide tels que les sports et les films d'action. La prise en charge du canal de retour audio amélioré (eARC) permet aux amateurs de cinéma à domicile d’utiliser de manière aisée la connectivité HDMI et de profiter des formats audio de la plus haute qualité disponible, avec des détails et une profondeur exceptionnelle. Et puis voici une excellente option pour les gamers : les nouveaux téléviseurs sont compatibles avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) ainsi qu'avec le mode automatique à faible latence (ALLM) qui permettent de fournir une image nette, sans vacillation ni bavures.

Les visiteurs du CES 2019 sont invités, du 8 au 11 janvier, à se rendre sur le stand n ° 11100 du Las Vegas Convention Center pour admirer de plus près les téléviseurs LG 2019 dotés du système d’intelligence artificielle ThinQ AI.