OPPO dévoile le prototype Find X 5G

OPPO, en tant que partenaire stratégique important de China Mobile − le plus grand fournisseur de services de télécommunication de Chine − a dévoilé pour la première fois son prototype Find X 5G à la conférence des partenaires mondiaux de China Mobile de 2018, qui s’est tenue du 6 au 8 décembre à Guangzhou.

Le smartphone phare OPPO Find X, lancé plus tôt cette année, est en tête de la tendance du marché des smartphones sur tous les plans. Avec Find X, OPPO est officiellement entré sur le marché d’Europe occidentale, ce qui lui a permis de toucher davantage de consommateurs dans les pays développés. Le prototype OPPO Find X 5G, avec ses exemples d’ingénierie Snapdragon 855 et X50 5G, offre des performances 5G exceptionnelles et a beaucoup attiré l’attention des visiteurs de la Global PartnersConference. Lors de l’événement, OPPO, Qualcomm et Keysight Technologies Inc., une société de mesure électronique de premier plan, ont présenté une connectivité de données 5G et des applications comprenant la navigation, la lecture vidéo en ligne et l’appel vidéo à l’aide du prototype Find X 5G.

Brian Shen, vice-président d’OPPO Global et président de China Business, a déclaré à la conférence : «Nous sommes confiants du fait qu’OPPO soit l’une des premières entreprises à lancer des smartphones 5G commerciaux en 2019.»En tant que pionnier de l’ère de la 5G, OPPO travaille depuis début 2015 sur les normes 5G, la recherche et le développement de produits et l’exploration d’applications, et a réalisé une série de percées majeures dans ce domaine.En mai 2018, OPPO a mené à bien le premier appel vidéo 3D 5G au monde utilisant la technologie de lumière structurée et a proposé le concept de «réalité omniprésente».OPPO a ensuite réalisé l’une des premières connexions de données et de signalisation 5G au monde sur un smartphone en août et est devenue la première entreprise à avoir réalisé un test d’accès Internet 5G sur un smartphone en octobre. Le 30 novembre, OPPO a effectué le premier appel vidéo de groupe au monde sur un smartphone via le réseau 5G.

Dans l’optique du long terme, OPPO a introduit le concept de «5G +», avec la conviction que l’ère 5G + sera une époque où tout est connecté. «Le smartphone sera au cœur d’une large gamme d’appareils intelligents, qui seront tous connectés via le réseau 5G.Pour traiter les domaines de la «santé intelligente» et de la «maison intelligente», OPPO a déjà commencé à travailler sur plusieurs appareils intelligents, explorant ainsi l’intersection de la 5G et de technologies de pointe, et construit un écosystème d’innovation 5G + en collaboration avec l’ensemble du secteur», dit Shen.

Levin Liu, directeur de l’Institut de recherche OPPO, a ajouté : «OPPO pilotera l’avancement de la 5G avec l’IA, le Big Data et le Cloud Computing (5G + ABC), faisant des smartphones et des appareils intelligents de véritables «assistants personnels intelligents. Nous pensons que des scénarios d’applications 5G riches ainsi que d’autres applications 5G apparaîtront à l’avenir, causant des expériences gênantes aux utilisateurs».

En créant un écosystème 5G, OPPO continuera à approfondir sa collaboration avec Qualcomm, les fournisseurs de services de télécommunication des fabricants d’infrastructure de réseau ainsi que d’autres partenaires de la chaîne logistique. En Chine, OPPO travaillera avec China Mobile pour accélérer la commercialisation d’appareils 5G et créer un nouvel écosystème pour le secteur de la 5G grâce à l’initiative «5G DeviceForerunner Initiative» de China Mobile. En dehors de la Chine, OPPO est en pourparlers avec des fournisseurs de services de télécommunication en Europe, en Australie et sur d’autres marchés étrangers, et envisage de lancer des produits commerciaux 5G l’année prochaine.

