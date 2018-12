L’Intelligence Artificielle pour tous... Le nouveau challenge de LG

Grace à sa ligne conductrice et sa détermination, celle de toujours offrir la meilleure des expériences technologiques, LG a pu présenter de très près l’intelligence artificielle à ses utilisateurs.Révolu le temps où l’on imaginait cette technologie opérer dans un monde ultra futuriste, ou des robots et des appareils comprennent nos besoins et les satisfont. Le futur est déjà là ! Démystifiée, elle est présente dans une large gamme de puits LG, allant des téléviseurs jusqu’aux réfrigérateurs passant par les smartphones, sous la dénomination ThniQ.2018 achevée avec succès, LG reste consciente qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les consommateurs n’utilisent la AI dans tous les aspects de leur vie, même si cette innovation a pour mission première d’optimiser leur temps et de les aider, considérablement, dans la réalisation des tâches quotidiennes. Un assistant personnel à portée de clic ou de voix : d’une simple phrase, on peut connaître la météo, programmer une alarme, être averti de ses rendez-vous, avec les trajets pour s’y rendre...Intuitive et immersive, elle réalise des résultats de plus en plus précis au fil du temps grâce à : sa capacité de raisonner, sa capacité de traiter de grandes quantités de données, sa faculté de discerner des patterns et des modèles indétectables par un humain, son aptitude à comprendre et analyser ces modèles, sa capacité à interagir avec l’homme et sa faculté d’apprendre progressivement et d’améliorer continuellement ses performances.

Tout cela n’est que la face émergée de l’IA. Cette dernière recouvre un vaste domaine et des champs d’application quasi-infinis : traduction automatique, chatbots, voitures autonomes, optimisation de la prospection commerciale, maintenance prédictive, aide médicale au diagnostic, Facility Management et smart building, amélioration des processus de recrutement, réduction des consommations d’énergie... Inévitablement, l’intelligence artificielle concerne tous les secteurs et tous les domaines, et c’est bien là le nouveau challenge AI LG.