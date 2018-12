Une année haute en technologie

Chef de file de l'électronique grand public, LG est, aujourd’hui, plus qu’un simple fabriquant, tant pour ses utilisateurs que pour ses concurrents.

Innovateur d’intelligence artificielle, de réalité augmentée et faiseur de confort et de bien-être, une saison haute en technologies futuristes et sophistiqués.

Désormais, les robots peuvent aider dans toute la maison, les téléviseurs sont si minces et flexibles qu'ils pourraient être confondus avec des fenêtres ou des peintures dans le salon et les cuisines proposent des menus et des listes d’achats intuitives. Retour sur une année plus que surprenante !

Innovation un jour ... innovation toujours



En effet, pour 2018 le lot : Intelligence artificielle ThniQ, Réalité augmentée et Internet of things (ou internet des objets) sont venus rehausser la création et la créativité LG.

Ces technologies de pointes, connectées et immersives concernent une large liste de produits initialement centrés sur le bien-être et la productivité du consommateur : électroménager, téléviseurs, téléphones, et même montres sont concernés. Cela étant, maintenant que les bases de la AI, de la AR et de l’IoT sont posées, LG continue sa marche technologique et d’innovation afin de généraliser, vulgariser, populariser et faciliter leur utilisation au quotidien.

Des télés pas comme les autres

Extra saut du 4K au 8K ! Pour 2018, LG n’a pas hésité à régaler le regard et l’ouïe des adeptes de ses produits. Dotés d’intelligences artificielle et de réalité augmentée, la gamme de téléviseurs OLED ou UHD, 4K ou 8K raflent les prix et les consécrations et changent le concept TV : cet appareil qui sert uniquement à visualiser des programmes. Il devient un outil connecté qui offre une expérience visuelle hors du commun. Le Wallpaper en est ma grande preuve.



Du son, du bon son, encore plus puissant !

Dans leur catégorie, les Barres de son, les hauts parleurs, projecteur HD 4K de LG se sont vu décernés les awards des innovations CES 2018 (Le Consumer Electronics Show Las Vegas). Dotés de Bluetooth ou connectés, ils offrent t une expérience son optimale.

Une cuisine qui parle, ça vous parle ?

Composée d’une série de produits dont entre autre ; le réfrigérateur Door In Door, le lave-linge Twin Wash, le purificateur d’air, le lave-vaisselle ou le four à gaz ou électrique tous dotés de d‘intelligence artificielle ThinQ, la cuisine connectées LG Kitechen Signature reste conteste la star de l’année 2018. Espace de simplicité et perfection, elle propose à la ménagère et au reste de la famille fonctionnalité, connectivité, gain de temps et productivité.