le nouveau projecteur cinebeam laser 4k de LG.. Doté de la technique ultra-courte portée au CES 2019

Le Dernier CineBeam de LG Offre une Qualité d'Image Epoustouflante,

Un Grand Confort et une Technologie d'IA pour une Expérience Visuelle Exceptionnelle

LG Electronics (LG) s’apprête à dévoiler son projecteur CineBeam Laser 4K de deuxième génération (modèle HU85L), doté de la technologie Ultra-Courte Portée (Ultra Short Throw = UST) au CES 2019. Ce lauréat du Prix de l'innovation CES 2019 s'appuie sur le succès du premier projecteur 4K de LG (modèle HU80K) et continue de se démarquer de la multitude avec ses exigences minimales en terme d’espace et son design compact qui permet de projeter des images 4K étonnamment nettes sur pratiquement toute surface plane - un mur, un plancher ou un plafond.

Avec la technologie UST, LG CineBeam Laser 4K peut être placé à un peu plus de 2 pouces du mur et projeter une image en diagonale de 90 pouces. Placé à 7 pouces, le projecteur produit une image de 120 pouces beaucoup plus grande et toujours lumineuse. Simple et efficace à mettre en place, cette unité sauve-espace offre des expériences de visionnage étonnantes atteignant une envergure véritablement cinématographique.

Délivrant 2 500 lumens ANSI et une résolution 4K UHD, LG CineBeam Laser 4K offre des images exceptionnellement lumineuses et claires et un niveau de noir superbe, renforçant le sentiment d'immersion du spectateur. Le modèle LG HU85L peut reproduire des couleurs extrêmement précises grâce à sa large gamme de couleurs, ce qui augmente encore le réalisme de chaque image affichée. Le projecteur de LG offre également de nombreuses options de contenu, permettant aux utilisateurs de diffuser des films et des émissions à partir de leurs services préféré, alors que les ports USB, Ethernet et HDMI permettent davantage de choix de connectivité.

Extrêmement compact, le projecteur peut être facilement déplacé et ajusté pour n’importe quel environnement, ce qui permet de gagner du temps et de se concentre sur l’activité de visionnage. Le LG CineBeam Laser 4K est plus petit que les autres projecteurs 4K haut de gamme et présente une conception subtile qui ne gêne pas l'expérience visuelle, n’y mêle aucune interférence - et fait du LG HU85L un enrichissement attrayant pour tout espace. Ce projecteur évolué offre une précision visuelle perfectionnée, avec une fonction de réglage de la distorsion trapézoïdale à 12 points, qui élimine les distorsions d'image dont pâtissent souvent les autres projecteurs UST.



Le LG CineBeam Laser 4K offre un confort maximal à l'utilisateur grâce à l’incorporation de la technologie d’Intelligence Artificielle qui permet aux clients d’utiliser des commandes vocales pour accéder aux capacités de traitement du langage naturel de la technologie ThinQ d’intelligence artificielle de LG. Les spectateurs peuvent en effet contrôler le fonctionnement du projecteur en disant, par exemple : «Éteindre le projecteur une fois le film terminé» ou bien de délimiter le contenu à visionner en indiquant au projecteur "Lire des vidéos de yoga sur YouTube". Les spectateurs peuvent accéder à une liste de films mettant en vedette leurs acteurs préférés, puis sélectionner le contenu en parlant dans la télécommande Magic Remote incluse. Pour faciliter la navigation, Magic Remote reconnaît également les gestes et dispose de boutons rétroéclairés qui s’allument automatiquement dès qu’un mouvement est détecté.

"Le nouveau projecteur laser CineBeam allie une expérience de visionnage 4K spectaculaire à la commodité de la technologie basée sur l'intelligence artificielle", a déclaré Jang Ik-hwan, responsable de la division informatique de LG. "Aucun autre produit comme celui-ci n’est présent sur le marche ; cela établit la preuve que LG continue à offrir une valeur exceptionnelle aux consommateurs."



Les visiteurs du CES pourront voir le CineBeam Laser 4K de LG primé sur le stand LG (# 11100) situé dans le hall central du Las Vegas Convention Center du 8 au 11 janvier.