LG présente les cuisines intelligentes du futur au CES 2019

La Cuisine de Demain Offre Un Plus Grand Choix d'Appareils Connectés

et l’Accès à des Recettes plus Intelligentes Grâce à de Nombreux Partenariats



LG Electronics (LG) dévoilera la prochaine phase du développement de la cuisine intelligente au CES 2019. Selon LG, les partenariats joueront un rôle essentiel dans la création d'une meilleure expérience culinaire, , comme en témoigne celui initié avec Drop, le développeur de la plate-forme Drop KitchenOS. Une meilleure intégration des appareils de cuisine, tels que les fours, à la maison connectée constituera un facteur essentiel pour faire de la cuisine intelligente une réalité plus attrayante pour les consommateurs.

L'accord de LG avec Drop s’ajoute donc à la longue liste de partenariats de la société, dans le cadre de la cuisine intelligente, qui comprend notamment ceux conclu avec Innit et SideChef. Grâce à une collaboration plus étroite, LG donne aux consommateurs l’accès à un éventail plus large de suggestions en matière de cuisine intelligente, qui est de nature à assouvir des palais férus de variété. Les éléments de la collection connectée de fours, de réfrigérateurs et de lave-vaisselle de la cuisine connectée intelligente de LG s'unissent pour simplifier la tâche de préparation de la nourriture et du nettoyage tant redouté de la vaisselle.

Pour offrir des procédés plus flexibles de se connecter à la multitude de recettes intelligentes disponibles dans la cuisine intelligente, LG ajoute à la famille de ses appareils son écran intelligent XBOOM AI ThinQ WK9. Ce puissant haut-parleur stéréo avec IA intégrée met à la disposition des utilisateurs les avantages de Google Assistant pour une préparation des aliments aisée et à mains libres. L'écran tactile de 8 pouces affiche des milliers de recettes intelligentes personnalisées d'Innit, ce qui vous donne moins de raisons de manger au restaurant.

Au CES 2019, LG présente une machine à bière révolutionnaire, LG HomeBrew, pour compléter la gamme de la cuisine intelligente qui comprend également le réfrigérateur InstaView ThinQ et le lave-vaisselle QuadWash. Les clients de la cuisine intelligente LG peuvent déguster une bière fraîche tout en recherchant des recettes sur l'écran intégré du réfrigérateur. Une fois que le bon plat a été identifié, la recette peut être envoyée au four qui commence à préchauffer à la bonne température. Après la cuisson du repas, la fonction EasyClean du four mural combiné de LG élimine tout résidu d'aliments qui aurait pu en éclabousser l'intérieur. Enfin, la même recette intelligente informera le lave-vaisselle QuadWash du réglage optimal pour assurer un nettoyage impeccable de la vaisselle et des ustensiles qui ont été utilisés pour savourer ce délicieux repas.

"Grâce à des partenariats qui exploitent les appareils de cuisine les plus intelligents d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de fournir la cuisine intelligente demandée par les clients", a déclaré Song Dae-hyun, président de la société LG Home Appliance & Air Solution. "La technologie rend la cuisine de plus en plus compliquée et notre vision est de créer un environnement accueillant et sans stress afin que les familles puissent profiter d'une expérience culinaire optimale sans avoir à manger dehors ou à commander leurs repas."

Les visiteurs du CES 2019 pourront découvrir les solutions de cuisine intelligente de LG, du 8 au 11 janvier, sur le stand n ° 11100 du Las Vegas Convention Center.