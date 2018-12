L’exécutif va-t-il enfin instaurer l’impôt sur la fortune?

Le gouvernement a ordonné de nouveau de recenser les riches en Algérie après le gel, rappelons-le, d’une proposition d’introduction de l’impôt sur la fortune dans la loi de finances 2018.

En effet, il semble que le ministère des Finances est déterminé de mener à bien ce projet, et c’en demandant les ministères du Travail, du Commerce, de l’Industrie, les Caisses de la sécurité sociale et la Direction des impôts de recenser la fortune, les biens, les véhicules des personnes riches.

A cet effet, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a révélé à Echorouk que le dossier de recensement des riches était relancé, avouant que l’opération lancée l’an dernier s’était heurtée sur de nombreuses difficultés d’où la non-application dudit impôt.

“Cette fois, la donne a changé. Le recensement ne se limite pas au ministère des Finances, mais il concerne tous les départements ministériels et institutions gouvernementales”, a-t-il précisé.

Pour déterminer le nombre exact de riches en Algérie, le premier argentier du pays a expliqué que cela passe par la définition de leur salaire mensuel, le recensement de leurs biens (villas, immobilier), de leurs véhicules de luxe ainsi que le taux de leur participation au paiement des impôts, leurs défenses, leurs factures liées à la nourriture, aux voyages...

Selon lui, plusieurs institutions seront associées à ce processus, entre autres les ministères, les Impôts, la Casnos, les banques, estimant qu’elle devrait prendre énormément du temps.

En tout cas, il se dit très confiant, soutenant que son département est à même de définir 95% des riches, sans excluant qu’il y ait 5% de tricheurs, en l’occurrence les évadés fiscaux.

Ce qui permettra, à ses yeux, d’adopter une politique de soutien plus sélective et que l’exécutif ne sera plus jamais contraint de traiter pauvre et riche sur un même pied d’égalité et que les riches ne bénéficieront pas de l’argent du trésor public.