Desrocher, pied au plancher, pour décrypter l’énigme de la présidentielle!

L’ambassadeur des États-Unis en Algérie, John Desrocher continue sa série de rencontres avec les différentes formations politiques du pays. De par cette démarche, l’ambassadeur américain compte visiblement obtenir des acteurs politiques algériens leurs positions vis-à-vis de la prochaine élection présidentielle qui devrait avoir lieu en avril prochain.

“J’ai eu aujourd’hui (lundi, NDLR) d’importants entretiens avec le président de TAJ, Amar Ghoul. Une nouvelle rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres avec les dirigeants des partis politiques à la veille des élections présidentielles de 2019”, a écrit John Desrocher sur son compte Twitter.

Cette rencontre fait suite à l’initiative prise par l’ancien ministre des Travaux publics portant “la tenue d’une conférence nationale pour une Algérie nouvelle” et le débat qu’elle a suscité lors des travaux du 1er congrès du parti TAJ, auquel ont pris part les dirigeants du clan du pouvoir.

En effet, il semble que le diplomate américain est en train de passer à la vitesse supérieure pour déduire ce qui se prépare, d’autant plus que les initiatives ne cessent de s’intensifier. Ce qui n’a pas manqué de préoccuper tant le peuple algérien que les représentations diplomatiques étrangères qui sont, paraît-il, sollicitées à donner plus d’informations à leurs gouvernements respectifs pour mieux se positionner et avoir une idée claire sur ce qui se prépare en haut lieu.

Le responsable américain avait rencontré, il y a une semaine, le président du Front El Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, avant de s’entretenir quelques heures plus tard avec le chef de la diplomatie, Abdelkader Messahel.

Desrocher s’était également entretenu, faut-il le rappeler, le 27 novembre dernier avec le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri. Des entretiens qu’il a qualifiés “de passionnants qui ont porté sur l’avenir de l’Algérie et la consolidation des relations américano-algériennes”.

En vérité, l’entrevue entre Desrocher et Makri est la deuxième en moins d’une année, ce qui renseigne de l’importance qu’attache l’administration américaine au courant islamiste en Algérie.

Voulant glaner la moindre information ayant trait au prochain scrutin, le diplomate américain avait discuté auparavant avec l’ancien Sg du FLN, Djamel Ould Abbès et le Sg du RND, Ahmed Ouyahia sous sa casquette de Premier ministre.

Comme il s’est rendu également dans nombre de wilayas du pays, entre autres Adrar, Ouargla, Sétif et Batna où il a eu des entretiens avec les responsables respectifs de ces dernières.

En tout cas, ces rencontres et ces déplacements traduisent la volonté des États-Unis à être au courant de ce qui se passe dans ce pays, considéré comme partenaire stratégique de l’Occident, dont Washington, en matière de la stabilité dans la région et la lutte antiterroriste.