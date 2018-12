Education nationale : Les cours de soutien à partir du 23 décembre

Le ministère de l’Education nationale a fixé la date du 23 décembre prochain pour le lancement des cours de soutien durant la première semaine des vacances d’hiver au profit des élèves inscrits aux trois paliers scolaires, notamment ceux en classes d’examens.

En effet, le ministère vient d’adresser une correspondance aux directions d’éducation à travers le territoire national aux fins d’informer les enseignants sur la nécessité de dispenser ces cours de soutien au sein des établissements scolaires et d’établir un calendrier à cet effet.

Il sera précisé néanmoins que les enseignants auront toute la latitude de choisir les horaires qui leur conviennent et d’établir un planning pour les cours de soutien pendant les vacances d’hiver

Cette mesure prise dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de l’Education nationale depuis 2014 vise à faire face au phénomène des cours particuliers. Le département de Benghabrit a, dans le contexte, instruit les directions de l’éducation sur l’intérêt d’accorder une grande importance aux cours qui ont été prodigués durant le premier trimestre, considéré du reste comme étant le plus long de l’année scolaire, et rappelé, de ce fait, que les questions des sujets d’examens de fin d’année sont, généralement, puisés des cours dispensés durant le premier trimestre. Aussi et pour faire face au phénomène de l’échec scolaire et le juguler un tant soit peu, le ministère de l’Education insiste sur l’importance d’optimiser les cours de rattrapage au profit des élèves des cycles primaire et moyen pour les aider à «surmonter» leurs difficultés d’apprentissage, en leur donnant la chance de se «rattraper» avec les cours de soutien qui sont dispensés par leurs enseignants.

Le ministère, faut-il le souligner, s’emploie à «multiplier» les mécanismes pour atteindre l’école de «qualité». Dans la circulaire cadre relative à l’année 2018/2019, celle-ci définit les procédures pratiques de la mise en place de ce dispositif de rattrapage et de soutien au profit des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.

Il convient de rappeler que la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, avait mis l’accent sur la continuité de la mise en œuvre de la réforme du système scolaire, dont le principal objectif est de prodiguer un enseignement de qualité, en assurant l’équité et l’égalité des chances pour l’ensemble des élèves. Dans ce contexte, les responsables du secteur ont été destinataires d’une série d’instructions concernant, notamment les grandes orientations devant guider toutes les actions à entreprendre afin d’assurer la réussite de cette année scolaire.

Sur les questions pédagogiques, la ministre avait souligné la nécessité pour les enseignants d’identifier les acquis scolaires des élèves, dans un premier temps, en ajoutant que «le second élément fondamental est le suivi de l’enseignant par l’inspecteur», conformément au plan national des apprentissages et la stratégie d’évaluation. Pour ce faire, les chefs des établissements et les enseignants sont tenus d’identifier les élèves qui enregistrent des insuffisances et qui ont des difficultés d’assimilation des cours, à travers l’analyse des résultats des premières évaluations, en vue, d’optimiser leur prise en charge. Ceci, permettra de classer les élèves selon leurs capacités d’apprentissage, pour déterminer les besoins de chacun.