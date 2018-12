CES 2019 : LG dévoilera ses nouveaux ordinateurs Gram

Conçu pour une expérience utilisateur exceptionnelle, la gamme comprend un ordinateur portable à écran haute résolution de 17 pouces avec une portabilité sans précédent et une proposition innovante 2 en 1 de 14 pouces



Apportant plus de puissance de calcul et une plus grande convivialité et souplesse d’utilisation, le LG GRAM 17 reste fidèle à la formule gagnante de LG GRAM, en conjuguant la technologie et les fonctionnalités souhaitées des utilisateurs avec un niveau de portabilité jusque-là impossible pour un ordinateur portable de cette taille. Le modèle 14 pouces est un ordinateur portable «convertible» 2 en 1 qui se plie facilement pour passer du format ordinateur à celui de tablette et revenir de nouveau à sa forme originale, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité inégalée pour une solution informatique réellement polyvalente et mobile.

LG GRAM 17



Alors que de nombreux produits concurrents obligent les consommateurs à choisir entre la portabilité et les performances, le LG gram 17 n’en sacrifie ni l’une ni l’autre, et réussit sur les deux fronts. Récompensé par les prix de l’innovation CES 2019, il offre vitesse, puissance et un écran haute résolution de 17 pouces généreux, le tout dans un boîtier de 15,6 pouces.

Le LG GRAM 17 pouces est équipé d’un écran WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array = Large Gamme Graphique Quaternaire Etendue) qui affiche le double du nombre de pixels (2560 x 1600) d’un écran Full HD standard, produisant des images extrêmement détaillées avec une reproduction des couleurs d’une précision incroyable. Le format d’affichage 16:10 offre davantage d’espace à l’écran que le format 16:9 habituel, ce qui en fait un outil idéal pour le montage d’images et de vidéos et le rend apte à visualiser simultanément plusieurs documents et applications. Le nouveau modèle est un excellent choix pour les professionnels des médias et autres businessmen qui recherchent un ordinateur portable grand écran portable offrant des performances exceptionnelles.

Alors que la plupart des ordinateurs portables de 17 pouces pèsent plus de deux kilogrammes, le LG gram 17 pèse seulement 1 340 grammes et revendique ainsi à juste titre le titre d’ordinateur portable 17 pouces le plus léger du marché. Ce poids léger permet aux utilisateurs de profiter du grand écran, tout en étant mobiles à souhait. De plus, le nouveau modèle comprend une batterie très efficace de 72 W qui permet jusqu’à 19,5 heures de fonctionnement avec une seule charge, qui signifie que les utilisateurs peuvent travailler sans être tourmentés par l’absence d’une prise de courant dans les environs. Mince et élégant, le LG Gram est également robuste et répond aux critères rigoureux de durabilité MIL-STD-810G définis par l’armée américaine, qui couvrent sept facteurs de résilience, notamment les chocs, la poussière et les températures extrêmes.

Contrairement à ce que pourrait suggérer sa taille, le LG Gram de 17 pouces est un poste de travail portable puissant. Avec le dernier processeur Intel Core ™ de 8ème génération® et jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4, l’ordinateur portable fonctionne efficacement et sans heurts, même lorsque vous exécutez les fichiers et les applications les plus assoiffées de mémoire. L’ordinateur portable est livré avec un disque SSD (Solid-State Drive) de 256 Go et dispose d’un emplacement supplémentaire pour un disque SSD supplémentaire, ce qui permet de doubler le stockage embarqué.

Le LG gram 17 est pourvu d’une variété de fonctionnalités qui apportent plus de confort à la vie des utilisateurs. L’inclusion de ThunderboltTM 3 permet aux utilisateurs de charger des appareils, transférer des fichiers et afficher du contenu via un seul port. Il offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 gigabits par seconde, soit huit fois plus rapidement qu’une connexion USB 3.0 classique. Par ailleurs, le pavé tactile de précision en verre de l’ordinateur assure un contrôle réactif et offre une reconnaissance tactile en quatre points. Un clavier rétroéclairé avec deux réglages de luminosité permet d’utiliser l’ordinateur portable dans des environnements sombres.

Pour un son surround immersif lors de vos déplacements, le casque DTS Headphone X simule de manière réaliste le réseau de 11,1 canaux qu’on trouve généralement dans les salles de cinéma. Pour améliorer la sécurité et gagner du temps, le lecteur d’empreintes digitales de précision permet aux utilisateurs d’allumer et de se connecter simultanément.

LG gram 2 en 1



L’autre nouveauté dans la gamme 2019, c’est le LG gram 2-in-1, un autre lauréat du CES Innovation Award. Cet ordinateur portable créatif se plie pour se transformer facilement en tablette et retrouve tout aussi facilement sa forme originale. Présentant aux utilisateurs une flexibilité inégalée, le LG gram 2-in-1 satisfera à coup sûr ceux qui recherchent une solution informatique réellement polyvalente et mobile.

Le modèle convertible affiche une forme distincte grâce à son grand écran tactile de 14 pouces pour un poids ultraléger. L’unité intègre intelligemment une charnière à 360 degrés pour maximiser les possibilités de polyvalence et de créativité. Grâce à sa structure à charnière unique, le 2-en-1 fonctionne à la fois comme un ordinateur portable et comme une tablette, permettant aux utilisateurs de choisir le mode d’emploi qui convient à leurs activités préférées, telles que naviguer sur le Web, regarder des vidéos ou créer et afficher du contenu. Mais cette polyvalence n’entraîne aucun défaut de fragilité pour le LG gram 2-in-1. Au contraire, cet appareil est également conforme à la norme militaire américaine MIL-STD-810G en matière de durabilité.

L’ordinateur portable convertible est livré avec un stylo Wacom AES 2.0 permettant 4 096 niveaux de pression et une détection de l’inclinaison, permettant une expérience de dessin naturelle et précise. Le LG Gram 2 en 1 est équipé de l’écran en verre Corning® Gorille® Glass 5 qui est connu pour sa résistance aux chutes, aux égratignures ou aux bosses afin de protéger son magnifique écran. De plus, le convertible 2 en 1 utilise la technologie d’affichage IPS de LG, qui garantit une qualité d’image exceptionnelle, quel que soit l’angle de vue. Alimenté par une grosse batterie de 72W, ce Gram peut fonctionner jusqu’à 21 heures avec une seule charge.

«LG Gram a évolué conformément aux attentes des consommateurs : des ordinateurs portables ultralégers alliant performances et portabilité optimale», a déclaré Jang Ik-hwan, responsable de la division informatique de LG. «Avec des écrans magnifiques, une conception élaborée et suffisamment de puissance pour le travail et le jeu, les modèles LG 2019 de Gram portent la souplesse d’emploi à des niveaux sans précédent et permettent une expérience laptop totalement nouvelle»



Spécifications: