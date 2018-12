Qu’est-ce qu’il se prépare derrière la porte?

La conviction sur l’utilité de trouver un candidat de consensus en prévision de la présidentielle, et l’éventuel report de ce rendez-vous semble s’installer sur la sphère politique, ce qui laisse penser que quelque chose semble se préparer derrière la porte.

Après que cette revendication était portée par certaines voix qui agissent ici et là, et bien entendu rejetée par le pouvoir et les partis de la majorité, voilà qu’elle réapparaît de nouveau et adoptée aussi bien par le pouvoir que par l’opposition. De ce fait, il convient de se demander si cette option est devenue désormais plus plausible?

Lors de sa dernière conférence de presse, Abdarrazak Makri avait expliqué que “le premier but souhaité du report des élections présidentielles est de parvenir à une solution et de réaliser l’intérêt général”, soutenant que cette démarche est motivée par “l’intérêt suprême du pays”.

Avant lui, Amar Ghoul, président de TAJ a surpris tout le monde, y compris ceux appartenant au camp des partisans, à travers son initiative pour la tenue d’une conférence nationale en vue de parvenir à un consensus national autour des questions et des enjeux nationaux et internationaux du pays.

En effet, dès que Ghoul ait parlé de cette initiative, Makri a tenu une conférence de presse vendredi, conjoncture oblige, comme pour dire qu’il s’agit de la sienne et que sa formation était la première à avoir proposé l’ajournement de cette échéance.

Pour sa part, le Front des forces socialistes (FFS) a évoqué de nouveau son initiative lancée en coïncidence avec “la Conférence de Mazafran”, à savoir la conférence du consensus national qui n’a pas eu l’écho escompté ni auprès de ses partenaires au pouvoir, ni au sein de l’opposition.

Pour le vieux parti de l’opposition, la crise politique qui agite le pays ne peut être réglée qu’à travers la tenue d’une conférence nationale à laquelle assisteront toutes les forces vives du pays.

Parallèlement aux initiatives lancées par l’opposition, les partis de la majorité se disent prêts à étudier la proposition de Amar Ghoul, sachant que les formations regroupées au sein de l’alliance présidentielle ont confié à Echorouk n’avoir pas reçu d’invitation officielle de la part de TAJ.

Le pays est-il face à une décision cruciale en cours de préparation? En tout cas, les jours à venir nous le diront.