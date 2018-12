Hadjar interdit le “niqab” à l’université

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a donné des instructions d’interdire le port de “niqab” au sein des établissements relevant de son secteur.

“Un habit qui empêche les fonctionnaires du secteur d’exercer leurs missions”, a-t-il qualifié le niqab.

En effet, le MESRS a décidé de faire appliquer l’instruction émanant de la direction générale de la Fonction publique portant interdiction catégorique du port de niqab dans les lieux de travail.

Ainsi, Hadjar a fait parvenir aux chefs des établissements universitaires une directive en date du 29 octobre leur demandant de veiller à l’application stricte de ladite instruction.

“J’ai l’honneur de vous informer qu’outre les obligations professionnelles qui incombent aux fonctionnaires et aux agents placés sous votre autorité, ils sont tenus de respecter les règles et les exigences de sécurité et de communication au niveau des lieux de travail, qui exigent leur identification en permanence et la nécessité d’éviter tout acte ou comportement, y compris le style vestimentaire, contraire à la nature de leurs missions et fonctions...”, peut-on lire dans ce courrier.

“Il est strictement interdit de porter un vêtement de nature à empêcher l’exercice de leur mission, notamment le niqab qui est interdit dans les lieux de travail”, a indiqué la directive.

Bien que l’instruction de Hadjar concerne le personnel du secteur et non pas les étudiantes qui portent le niqab, l’incident survenu la semaine dernière à l’université d’Oran lorsqu’un enseignant a renvoyé une étudiante vêtue d’un niqab a suscité un tollé.

Dans une déclaration à la presse, l’étudiante a dit avoir été humiliée et privée de son droit.